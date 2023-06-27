何家勁轉戰內地從商傳身家過億 直言不明移民原因：一等公民你不做去當二等公民

63歲何家勁近年已淡出娛樂圈，長居內地打理健康食品生意「勁家莊」。不過，何家勁仍活躍於社交平台，不時分享生活，又開Live與網民互動。

移民等於做二等公民 近日，何家勁一身Cap帽配襯T-Shirt打扮拍攝影片，被網民問到點解唔移民，佢就表現得相當激動：「我是真不明白那些人為什麼要移民，一等公民你不做，你去當二等公民、三等公民。到了那個地方，你怎麼樣人家也不會真的把你當自己人的。」

網民：公開梗係咁講啦 對於何家勁呢一番言論，唔少網民都有意見，留言：「以為自己係一等公民個刻就已經肯定你唔係一等啦」、「等睇社會主義鐵拳」、「有錢咪一等公民囉，無錢你只係負數公民」、「移民從來都唔容易，你去到邊你俾人歧視，咪盡力融入當地文化囉，盡力爭取他人認同囉」、「依靠內地生意，走左就甚麼都不是，賺夠果陣，佢會點？」、「佢都係講事實，佢有錢佢咪一等」、「嘥氣，公開梗係咁講啦」等等。由於何家勁當年係憑劇集《包青天》展昭一角為人熟悉，曾被譽為「最靚仔的展昭」，於是就有網民留言嘲笑：「展護衛去外國邊有得撈」。