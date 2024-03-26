何家動員賀新酒店開幕 John Legend現身澳門獻靚聲

何超鳳、何超瓊、何超雲、何猷亨、何超蓮、何猷啟、何猷君奚夢瑤伉儷、何超欣等出席Palazzo Versace澳門開幕活動。

全新酒店Palazzo Versace澳門近日舉行盛大開幕活動，酒店以獨特風格彰顯Versace的標誌性設計美學，更集合澳門傳統文化，身為澳娛綜合度假股份有限公司常務董事得何超鳳表示：「Palazzo Versace澳門正式開幕，徹底實現我們對澳門上葡京綜合度假村的願景，為此深感自豪和喜悅。我們的度假村充滿中西文化交融的現代氣蘊，而這幢酒店大樓亦貫徹這種特色——Versace以卓爾不凡的精細工藝詮釋這個主題。作為澳門唯一專注於打造高級訂製設計酒店的度假村，上葡京助力澳門成為全球僅有的奢尚旅遊目的地之一。我們很高興為確立澳門『世界旅遊休閒中心』的定位作出貢獻，吸引更多來自世界各地、追求非凡體驗的旅客。」