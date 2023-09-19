何展睿應付鼓樂考試 推遲慶祝結婚周年紀念

歌手何展睿(Steve)今年與太太結婚五周年，上年特別為太太親調香水及訂酒店看日落，但今年正日竟然無大肆慶祝，他解釋：「之前為搖滾歌拍MV學打鼓，自己一向講到做到，所以苦練打鼓仍考埋試，但竟然掛住練鼓唔記得結婚五周年。練緊鼓個陣，老婆突然拎住蛋糕入房比個驚喜我。我就無特別預備，只是當晚食大餐，不過之後會補數，好在佢大量無嬲我！」

古典音樂底想挑戰搖滾 Steve為考試廢寢忘食，直言學打鼓有個中原因，自幼學古典音樂的他，感覺曲氣斯文，但其實他內心有團火，「想發揮動感一面，所以唱搖滾歌外，仍身體力行學打鼓。記得錄影考試當日好興奮，但發生蝦碌事件，打到第三首歌就擺錯譜，要中斷重錄。」Steve再次體驗考試的緊張，因此很欣賞年紀細細淡定去考試的小孩。