何展睿應付鼓樂考試 推遲慶祝結婚周年紀念

歌手何展睿(Steve)今年與太太結婚五周年，上年特別為太太親調香水及訂酒店看日落，但今年正日竟然無大肆慶祝，他解釋：「之前為搖滾歌拍MV學打鼓，自己一向講到做到，所以苦練打鼓仍考埋試，但竟然掛住練鼓唔記得結婚五周年。練緊鼓個陣，老婆突然拎住蛋糕入房比個驚喜我。我就無特別預備，只是當晚食大餐，不過之後會補數，好在佢大量無嬲我！」
古典音樂底想挑戰搖滾
Steve為考試廢寢忘食，直言學打鼓有個中原因，自幼學古典音樂的他，感覺曲氣斯文，但其實他內心有團火，「想發揮動感一面，所以唱搖滾歌外，仍身體力行學打鼓。記得錄影考試當日好興奮，但發生蝦碌事件，打到第三首歌就擺錯譜，要中斷重錄。」Steve再次體驗考試的緊張，因此很欣賞年紀細細淡定去考試的小孩。
年年作歌給太太
講到結婚五周年紀念，中國俗稱「木婚」，意指夫妻關係像幼苗長成樹，寓意不斷成長。他指今年兩隻愛犬離世，感激太太身邊安慰，並悉心安排旅行散心。Steve曾作曲送給太太的新歌《心跳》，登上流行榜前三甲位置，得到好成績，除了為他創作打了強心針外，更分享音樂計畫：「一向做音樂都無唸成績，多謝大家支持，可能情歌容易受落，所以構思日後可能每年都出首情歌，跟歌迷分享順便冧老婆。」