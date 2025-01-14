何廣沛收order要為《新聞女王2》減磅 林景程阮浩棕睇好張振朗拎視帝

《萬千星輝頒獎禮2024》將於2025年1月19日晚上在澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行。今日無綫安排「最佳男、女配角」十強部份演員出席。楊卓娜姍姍來遲，她到場時立即跟大家道歉，表示食了藥所以弄錯了時間，而她的左邊眉頭位置出現了一個疤痕，她稱在內地拍劇時被昆蟲叮咬，搽了藥膏未見好轉，加上又要拍劇化妝，最終搞到傷口受細菌感染，現需定時洗傷口及食藥。

林景程著緊「男飛躍」 今年男配角獎項屬姜大衛及蕭正楠之爭，何廣沛、林景程及阮浩棕均睇好二人。何廣沛表示大家都只是盡了演員的本份，誰人拿獎都值得開心。他又提到自己首次角逐男配角時，已經跟不少好戲前輩競爭，認為男配角一直都是含金量很高。 林景程及阮浩棕同時角逐「飛躍男演員」，林景程就非常著緊「男飛躍」，他表示因為是一個大家認為獲獎者有進步的獎項。他說︰「我好在意自己有冇進步，有段時間我係框住咗自己，唔知點樣去突破，有呢個提名係好開心。」阮浩棕表示兩個獎項都競爭非常激烈，會以平常心去面對，反而比較緊張當日表演，因為大家都要跳舞，驚自己會有甩漏。

睇好張振朗 談到陳豪希望有新一代演員拎視帝，非常樂見他們獲觀眾認同，何廣沛表示不介意陳豪頒獎給他們。阮浩棕表示作為後輩，亦很想努力讓前輩知道他們有能力接班，當然暫時能力未及，但他就看好張振朗可以拎視帝。林景程認為新的演員的演技好成熟，亦大讚張振朗的表現不錯，希望公司可以給多些機會予大家。 何廣沛為《新聞女王2》減磅 談到視后今年競爭激烈，何廣沛、林景程表示一定撐楊茜堯及林夏薇，更笑言楊茜堯是復仇專家，如果不投她票的話，恐怕日後遭人報復。何廣沛更表示有人問他撐佘詩曼還是楊茜堯，他說︰「我真係唔敢撐佘詩曼！我撐佢就無命㗎！哈哈哈！」問到《新聞女王2》的進度如何，他表示收到消息快要開拍，鍾澍佳已經向他下命令減磅，但未知是否要騷肌肉，但頒獎禮當日又有大餐，只好忍口並準備未來三個月只食雞胸。