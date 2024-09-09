遠赴巴黎採訪巴黎奧運的TVB體育主持何振然（Elson）深受觀眾愛戴，其專業的表現大獲好評，人氣急升的他成為網民的焦點。Elson近日分享找到了「河馬」的經歷引起注意，他回覆《Yahoo娛樂圈》透露對方的出價。

何振然採訪巴黎奧運被激讚 自揭獲富太7位數邀約：我同女朋友感情好好

Elson最近於Threads笑指找到他的「河馬」，隨即引起網民關注，他謂：「話搵到『河馬』都係講吓笑啫，其實一直以嚟間唔中都會收到呢啲似假Account邀約工作嘅訊息，我通常都唔回應，今次都大概估到，不過禮貌上問多兩句，之後都收到出價，講到有一百萬，可能我貧窮限制想像，無福消受，我好享受目前嘅工作。」他續道：「有人搵我做正當工作緊係無問題啦，開節目做主持，甚至係投資做生意緊係好，但其他嘅就唔好喇，我同女朋友感情好好，唔想有事影響到。」

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心繫女友的Elson放閃指：「巴黎奧運完咗我同女友喺意大利玩咗一星期，返到嚟又要忙自己開嘅Marketing 公司嘅Project一直無停，係搞活動同比賽為主，商業活動嘅MC，到而家每日有殘奧精華，嚟緊又有羽毛球比賽直播，希望Keep住咁忙。」

對於早前於巴黎奧運採訪大受網民歡迎，何振然表示：「咁緊係開心啦，無諗過件事係由Threads發起，真係要多謝網民、觀眾。最緊要係見到香港體育界嘅人得到認同，無論運動員定體育傳媒其實一直好努力做好自己，希望唔係淨係奧運會先有人支持同關注。」被問到如何能成為稱職的體育主持？Elson覺得：「最基本要做好準備，至於熟唔熟就要靠本身你對嗰項運動有無參與，始終每人都有強項，評述都係一樣。」 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈