何榛綦唱《Dear My Friend,》諗起已故外婆 黃奕斌勁歌熱舞演唱新歌

何榛綦(Nat)、黃奕斌(Hugo)、組合MATCH及Busker Travis (歐國成）日前出席《MIX FEST音浪派對》，吸引了大批市民圍觀享受熱鬧氣氛。活動由 Youth Outreach - School of Hip Hop以街舞表演開場熱身，及後歌手們與兩立主持圍繞《離別及再見》主題傾偈，並各自演唱兩首歌曲，一首自己歌曲，再挑選演唱一首別人的歌。

組合MATCH演唱派台歌《尾班機》及Rubberband的《Ciao》，歌曲《尾班機》講述在機場跟親友們說再見，MATCH表示離別總是充斥着負面情緒，但這首歌並不是帶出這種離愁別緒，「呢個遺憾大家要用心感受，有時離別可能係暫時，有時又會令人生嘅經歷更加好，所以我哋想將離別變成正面。」

《MIX FEST 音浪派對》將於十月至十二月為觀眾帶來一連串精彩活動，包括多場戶外音樂會、K Pop隨機舞蹈派對及12月25日「Jingle Dreams: 聖誕玩「樂」舞台秀」與顧客歡渡佳節。屆時將繼續邀請不同Gen Z歌手到場演唱，亦有輕鬆隨性的K-pop dance 隨機舞蹈派對等等，活動更特設招募環節，歡迎大眾報名參與演出，讓各位有才華的年輕人擁有踏上舞台的機會，展現才能。新城廣播藝人管理部METRO MUSIC積極發挖新人，表現出色的話，更有機會獲安排面試，踏入樂壇，夢想成真！