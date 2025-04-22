何榛綦專訪｜揭女團STRAYZ未能合體原因 自爆考咗三次車牌先合格

何榛綦(Natalie) 憑《全民造星IV》出道，是女團STRAYZ成員之一。Natalie最近推出第四首派台作品《第一萬零一次重遇》，她接受《am730》專訪分享：「新歌其實同我上一首歌《第一零一次再見》係有關係嘅，上一首歌係關於同朋友離別，咁其實離別呢樣嘢有啲人係覺得開心或者唔開心嘅一件事，再見可能就係期待下一次嘅出現。」Natalie指新歌正是自己的生活寫照，並表示：「當初俾咗啲片段林若寧老師，跟住佢就將呢啲細節放大，就變咗一份歌詞。」Natalie分享新歌主題是希望分享女孩們如何渡過失戀之痛，以及經歷減肥的辛酸。

曾試過錄音忍唔住喊 Natalie指特別喜歡《第一萬零一次重遇》歌詞當中的一句「陪伴我增肥」：「我成日同朋友講自己好肥想減肥，呢樣嘢係現實生活我最容易經歷一樣嘢。」回顧最初踏入錄音室錄製第一首派台作品《Time To Fly》，她憶述：「嗰陣時我第一次錄音，好掛住我班姊妹女團STRAYZ嘅成員，其實以前女團錄音係好低成本自己錄，我第一次離開一班姊妹入錄音室嘅時候，唱歌都覺得好難唱，我一邊錄音喊咗幾次，我覺得好孤單。」她繼續指現階段已經習慣錄音的模式。

自爆考咗三次車牌先合格 Natalie分享當年曾經自資推出過音樂作品，以及自費拍攝MV，總共花費超過20萬。她說：「當時都要俾屋企人知道呢件事，因為希望佢哋可以support我。」她透露父親希望她大學畢業後才去實踐夢想。除了音樂的夢想，她指早前順利成功考到車牌：「我考咗三次，我第一次考嘅時候就係身體唔舒服，所以硬着頭皮去考，第二次我都係因為唔小心，因為我本身都係比較急嘅人。」她笑言：「我考咗牌，但未揸車，我畢業前都未唸住揸車。」

揭女團STRAYZ未能合體原因 被問到女團STRAYZ最新的發展動向，Natalie表示：「暫時就係休團嘅狀態，有啲成員唔喺香港，唔齊人，好難夾到時間，所以大家都專注獨立發展先。」她指成員曾家瑩(Ariel)不在香港，並續說：「有同其他成員討論可以做其他嘅企劃出歌，但係Ariel每次返香港嘅時間都好短，所以真係好難傾呢樣嘢。」提到未來發展去向，她希望接拍校園青春電視劇。講到有望奪得樂壇獎項為目標，她則笑言：「我從來都冇唸過呢樣嘢，我唸自已都有好多進步嘅空間，我係一個超級佛系既女歌手，我希望有一首大家都識嘅代表作。」 化妝:Herman Ng 造型:Stephanie Choy Wardrobe: Fromclothingof 場地提供：The AIR (The ONE)