何沛珈再選港姐後曝光率升 獲曾志偉加持亮相內地直播 ：還一世都還唔晒

何沛珈（Roxanne）2020年參選香港小組競選，為選港姐放棄護士工作，縱然五強止步，不過仍被TVB安排加入資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。去年10月，何沛珈參加《香港小姐再競選》，再次穿上泳裝爭奪冠軍寶座，最後奪冠及「更上鏡小姐」獎項。
直播帶貨無人識
自奪獎後，何沛珈工作機會開始增多，於今年5月喺無綫總經理曾志偉帶領下，亮相內地網紅「瘋狂小楊哥」直播。不過，何沛珈於內地知名度似乎並唔係太高，當曾志偉介紹佢出場時，小楊哥與現場其他網紅流露出疑惑眼神，曾志偉則笑住打圓場：「沒聽過是吧？因為我把她隱藏得很好。」
感謝曾志偉畀機會
何沛珈亦曾直言，有機會係因為自己對帶貨工作感興趣，加上普通話唔錯嘅關係，所以被曾志偉帶上內地見識一下；對此機會，何沛珈表示大開眼界，又指入行3年期間，感謝曾志偉同其他監制畀機會，自己還一世都還唔晒，為報答佢哋，只有努力再做好啲，等人哋下次再繼續搵返自己。
參演《新四十二章》《新聞女王》
另外，何沛珈除咗與李芷晴（Stephanie）拍攝過兩集《請1日假去旅行》曼谷篇之外，亦投入於劇集拍攝，包括《新四十二章》、《新聞女王》、《神耆小子》等多套重頭劇集，曝光率大增。日前於熱播劇集《寵愛Pet Pet》中飾演獸醫助護Jessica，其中一集描繪佢與周嘉洛於咖啡室用膳期間，對方僅留意到林夏薇，何沛珈則滿口食物谷到成塊面圓圓咁講對白，得到網民大讚自然可愛。對於被指上位，何沛珈則坦言希望一年比一年進步及做到最好。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈