何沛珈再選港姐後曝光率升 獲曾志偉加持亮相內地直播 ：還一世都還唔晒

何沛珈（Roxanne）2020年參選香港小組競選，為選港姐放棄護士工作，縱然五強止步，不過仍被TVB安排加入資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。去年10月，何沛珈參加《香港小姐再競選》，再次穿上泳裝爭奪冠軍寶座，最後奪冠及「更上鏡小姐」獎項。

直播帶貨無人識 自奪獎後，何沛珈工作機會開始增多，於今年5月喺無綫總經理曾志偉帶領下，亮相內地網紅「瘋狂小楊哥」直播。不過，何沛珈於內地知名度似乎並唔係太高，當曾志偉介紹佢出場時，小楊哥與現場其他網紅流露出疑惑眼神，曾志偉則笑住打圓場：「沒聽過是吧？因為我把她隱藏得很好。」

感謝曾志偉畀機會 何沛珈亦曾直言，有機會係因為自己對帶貨工作感興趣，加上普通話唔錯嘅關係，所以被曾志偉帶上內地見識一下；對此機會，何沛珈表示大開眼界，又指入行3年期間，感謝曾志偉同其他監制畀機會，自己還一世都還唔晒，為報答佢哋，只有努力再做好啲，等人哋下次再繼續搵返自己。