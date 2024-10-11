何洛瑤sica旺角個唱First Class票價$1,280 門票貴過日本歌姬milet亞博演唱會

何洛瑤sica參加《全民造星IV》雖落選卻贏得不少機會，不僅簽約ViuTV成旗下藝人，更以個人姿態加入樂壇，一年多已推出多支個人單曲，包括《天氣之女》、《be friend ok?》、《再見有時》《經痛不及我心痛》及《外星少女失語症》，還跟前輩陳柏宇合唱 《可靠我》。

24歲的sica以日系Idol形象吸納一批忠粉支持，近日她宣布12月5日假旺角麥花臣場館舉行個唱《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》，門票最貴的First Class地面企位索價$1,280，而Business Class地面企位亦要$1,080，Economy Class分為地面企位及座位定價$880，最平Economy Light山頂位為$680；索價$1,280的First Class，粉絲福利可享有「優先入場」、「官方周邊專屬排隊區」及「5人一組的團體合照」，門票公開發售日期為10月21日早上11時。