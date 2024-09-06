何浩文呻被肥妹阻路　反駁批評者：大家都好敏感好自卑

曾參演TVB劇《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》及由王晶執導的電影《鴨王》系列的何浩文（Dominic），不時於Threads發文分享近況，Dominic近日的「肥妹論」引起網民廣泛討論，他其後亦有撰文回應事件。 「作為明星body shame人？」 何浩文昨天4日寫道： /「啱啱喺ikea食熱狗 有個個樣唔耐煩嘅肥妹阻住咗條路 我攞完熱狗講咗唔該 佢郁咗大概4cm左右😀 我心諗其實你個身型郁少少同冇郁冇分別㗎行埋一邊可以嘛 想搶口嗰刻佢男朋友叫佢行埋一邊佢先行埋少少😀 點解咁多人鍾意阻住人」/

帖文一出隨即引起網民熱議，有網民認為Dominic的言論不尊重體型較大的人，並說：「作為明星body shame人？」、「憑咩話人阻掟？行第二度唔得？」亦有網民認為Dominic不過是陳述事件而未有不尊重任何人，「真心，基本上係有冇同理心/公德心嘅問題 我多數知我自己身型大份，如果有機會阻到人，我會再行入/縮入少少」、「唔講體積好難形容佢有幾阻住掟喎」。

繼續有嗰句講嗰句 其後，Dominic再發文回應： /「而家呢個世界大家都真係好敏感好自卑 肥唔講得瘦唔講得坐輪椅唔講得揸拐杖唔講得唱得唔好唔講得跳得唔好唔講得

重點係完全係講事實冇屈都有問題 郁啲就話你body shame人呀打擊人呀haters呀人品唔好呀等等 年中我搶口度人道歉都唔知嗰一兩個 我真係唔會理呢啲人繼續有嗰句講嗰句 當然要人不犯我我不犯人啦就🥰」/ 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈