何珮瑜為《電子靈》演女鬼 「麗鬼」妝容嚇驚自己

Jeana在《電子靈》中的角色是因為被網絡欺凌而自殺身亡，算是網絡電子世界的冤魂，妝容上，Jeana在蒼白底妝上保留精緻的紫色系眼妝與唇妝，特別用白色睫毛膏打造陰冷凸兀的美感。至於髮型方面，導演沒有讓Jeana披散長髮，反而向《異形》致敬，要求髮型師將髮髻梳得又高又長，以模仿異形頭部的線條感！難怪問到導演心中哪部電影的女鬼最印象深刻時，她說：「個人最難忘是《午夜凶鈴》的女鬼；但最靚、最特別當然是我這部電影裡的女鬼Jeana！」身在北京的何珮瑜也特別分享了今次第二次扮女鬼的經驗：「我的角色金智希是陳楚童(李靖筠 飾)的閨密，是想去韓國發展的女團練習生，有自己的想法，本來對未來充滿幻想，很著重事業發展，亦有上進心，想憑自己努力得到更多機會，在事業上更進一步。但可惜最終發生了不愉快事件，令她大受打擊，亦徹底崩潰。」

Jeana演的金智希因遭受性侵，更被拍下影片並於網上公開，還不斷受到網民詆譭攻撃，最後崩潰而選擇直播自殺，終於變成冤魂。Jeana自言個性樂天，現實中不會被網民留言困擾：「我是樂天派，會多謝讚好我的，也令我更努力、更有信心；而一些負面的評語，我會和腦內的一些負面情緒一起清空。這是我的習慣，每天把腦內一些負面的『垃圾』清理，騰出更多空間去接收好的事物，不會堆積！」Jeana更為觀眾解說自己今次在《電子靈》中的「麗鬼」的造型，的確是製作團隊花了很多心思打造：「我的『鬼樣』每次開工前要花4小時上妝！是偏向復古而帶點淒美感覺，但髮型卻似外星人！」因為梳起了長長的大髮髻。「為了營造皮膚粗糙的效果，臉上要用膠水黏貼紙巾碎屑，一連幾天都要維持十幾小時，又要用帶酒精成份的卸妝液才能卸除膠水， 而卸妝也要1小時，所以其實很傷皮膚。不過我覺得值得，因為拍出來效果逼真又有美感，最緊要是夠驚嚇！」Jeana說夠驚嚇，程度是連自己都驚，她自爆化了鬼妝後自己都不敢照鏡，去廁所都會避開鏡中倒影，不想被自己的恐怖樣嚇到！