何艷娟與大40年富商吳志誠離婚傳收3億贍養費 生活富貴顏值無跌Watt

何艷娟為2014年香港小姐季軍，同屆冠軍為邵珮詩，而亞軍就係王卓淇；何艷娟入行後拍劇機會唔多，曾於《宮心計2深宮計》飾演丫鬟，較多戲份則係於《愛．回家之開心速遞》飾演大龍生（羅樂林飾）和三太（樊亦敏飾）女兒龍作蜜。不過，比起影視作品，更多人留意何艷娟嘅感情生活。

閃婚40歲富商8個月後離婚

31歲何艷娟曾於2018年7月與擁有30億身家、比佢年長40歲嘅富商吳志誠閃婚，由「丫鬟」變成闊太，唔單止周身名牌仲成日去旅行。不過，二人結婚8個月後火速離婚，有指何艷娟收咗3億元贍養費，同時搭上坐擁200億身家嘅已故知名教育家陳樹渠的長子陳燿璋，故即使失婚都過住貴婦生活，不時進出馬場、坐遊艇出海及食酒店下午茶，又於IG大曬名牌手袋，被網民笑言何艷娟所擁有嘅手袋已夠晒畀上車首期。

何艷娟2020年離巢TVB後已鮮有幕前演出及公開活動，不過近日頻頻現身慧妍雅集活動，包括中秋義賣月餅、老人院探訪做義工及現第於港姐競選。何艷娟亦保養得宜，經常於社交平台分享露腰裝束及長腿照派福利，而身材姣好嘅何艷娟日前出席《慧妍雅集 愛心傳承40年》記者會，一身馬甲晚裝令佢成為焦點，即使企喺最後一排仍十分搶眼。

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