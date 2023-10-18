何超儀徐濠縈同場攬攬 懸紅100萬搵「有心人」︰佢係咁幫我推job

何超儀今日到中環出席品牌活動，她表示很開心獲品牌邀請，更自爆遭「有心人」幫她推job，令她非常氣憤。她逆︰「我好感動，多謝Burberry請我出event，自從老公有事之後，唔知有個咩麼人，係邊個我又唔知，係好心呀、黑心呀定係傻，俾我收到風，佢見到搞活動嘅PR，周圍同人講我要照顧老公唔做嘢！依家我懸紅100萬搵佢出嚟！」

超儀稱老公的病是可控制，下月會陪他看醫生，12月會回來工作，自己亦透露年尾會出席音樂節，現在也要勤力養聲，因此非常不明白為何會有人幫她推job，並呼籲大家幫她找出真兇。她又提到自己也很留意健康，每次旅行完回港，便要安排時間針灸、看中西醫等，自己一有不舒服便會先食藥。