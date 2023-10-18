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娛樂
2023-10-18 20:16:26

何超儀徐濠縈同場攬攬 懸紅100萬搵「有心人」︰佢係咁幫我推job

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何超儀表示很開心獲邀出席活動，更自爆遭「有心人」代她推job。

何超儀今日到中環出席品牌活動，她表示很開心獲品牌邀請，更自爆遭「有心人」幫她推job，令她非常氣憤。她逆︰「我好感動，多謝Burberry請我出event，自從老公有事之後，唔知有個咩麼人，係邊個我又唔知，係好心呀、黑心呀定係傻，俾我收到風，佢見到搞活動嘅PR，周圍同人講我要照顧老公唔做嘢！依家我懸紅100萬搵佢出嚟！」

超儀稱老公的病是可控制，下月會陪他看醫生，12月會回來工作，自己亦透露年尾會出席音樂節，現在也要勤力養聲，因此非常不明白為何會有人幫她推job，並呼籲大家幫她找出真兇。她又提到自己也很留意健康，每次旅行完回港，便要安排時間針灸、看中西醫等，自己一有不舒服便會先食藥。

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陳子聰已重投工作

問到老公陳子聰的情況，她表示老公有工作在身，現時忙於錄歌，為她的歌詞譜英文歌詞，稍後便會到英國出碟。她稱子聰依家身體很好，更自爆上次到歐洲出席時裝活動時，老公被品牌高層看中，更問子聰會否考慮下次當嘉賓模特兒，她稱老公現時的情況絕對可以勝任。

徐濠縈繼續做好姊妹

提到今日活動有馮德倫、全智賢等亮相，超儀稱要上前跟馮德倫打招呼兼搲撈。談到與昔日好姊妹徐濠縈亦在會場，她表示已很久沒跟對方見面，所以剛才一見到便攬住對方，並謂上次見面已是Wyman黃偉文的生日派對，及其髮型師生日，當時更在生日會上合唱《一千個太陽》，她稱二人的姊妹情會延續下去。

 

徐濠縈與何超儀一齊出席活動。

至少4年冇見徐濠縈

徐濠縈於16年上載了與何超儀及陳子聰的合照，那次亦是子聰大病之後首次容貌曝光。事件引來熱烈討論，何超儀更事後指徐濠縈有分享症，姊妹情跌至冰點，甚至一度不相往來。今日超儀提到跟對方見面已是Wyman生日，翻查資料，19Wyman慶祝50歲生日，搞了一個大型生日派對，那時何超儀與陳子聰，徐濠縈都有出席。

Wyman50歲生日，邀請了圈中好友到場，場面非常墟冚。

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