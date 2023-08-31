何超儀拍《怨泊》被青蛙嚇親 心急子聰手術日子

何超儀昨晚與日本導演藤井秀剛、女星白川和子出席電影《怨泊》首映。《怨泊》首映日是農曆七月十五日中元節，同時又是日本一個餓鬼節，超儀亦特別安排了多位戴上白髮穿上日式浴衣打扮的人出場，營造恐怕氣氛。演藤井秀剛表示一直很欣賞何超儀，加上很愛香港電影，很開心今次一齊合作拍《怨泊》。

被青蛀嚇親

超儀在活動上提到最深刻一幕是將曾祖母綁在凳上，因那場戲有青蛙，嚇到她險些瀨尿。她又提到那一幕需要演員撕開一隻假青蛙，她直言自己很愛動物，所以要求不能用真青蛙，亦要求導演不要在她面前拍這場戲。她很多謝導演接受邀請，希望日後再合作，她亦很開心有大批好友入場支持。

白川和子透過翻譯表示今次首次與外國演員合作，見到超儀這麼漂亮已決定參加。對於有一場要聞底褲的變態情節，何超儀問對方有沒有想殺死她，白川和子表示沒有，因為之前沒有拍過這類題材，覺得新鮮，而且已視超儀如女兒一樣，所以拍起來也不尷尬。