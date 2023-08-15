何超儀揭老公需靠尿喉造口過活 子聰電話回應Do姐︰我更珍惜生命

何超儀接受Do姐鄭裕玲YouTube頻道「The Do Show」專訪，首度大談老公陳子聰的情況，她表示希望藉住節目，讓大家知道子聰的大動脈撕裂是一個隱形殺手，但可以透過身體檢查發現，希望大家多加留意。 何超儀在訪問中稱，子聰經過4天的手術後，子聰全身都是插著儀器，子聰每天要輸10包血。她稱老公在一個月加一星期之後醒來，發現自己的肚脹得看不到雙腿，加上全身插喉，令他哭了出來。她指子聰現時兩條尿道已沒有了，加上直腸炎切除了很多腸道，因此需要為他做一個造口排便，而且是永久性的，當時醫生也為他駁兩條喉連接尿袋，其後再為他開了一個永久導尿管，坦言子聰的情況需要一世洗腎。超儀稱當時以為自己一世都要留在澳洲，而對方也因為有感自己變成了科學怪人的樣子而有了抑鬱。

躲在房間哭泣 超儀稱子聰的情況不太穩定，而且皮包骨的情況比2016年更嚴重，有時情況不太好，她也不敢跟老公說，每天跟子聰都是以BB話溝通及鼓勵他。她又提到子聰出事之後，立即致電家姐，家姐叮囑她要冷靜，不要像瘋婦一樣，因為外地的人不知何超儀是誰，著她不要穿得古靈精怪。她直言自己在醫院一直按奈情緒，坦言有躲在房間哭，但一想到自己若病了，便無法再入病房照顧子聰，只好堅強下去，告訴自己不要發瘋。 隨住子聰的情況好轉，超儀打算聯絡醫療專機安排老公回香港，但澳洲醫生認為，子聰的情況要再觀察多兩個月，不能上機，所以超儀一度跟醫生爭辯，直至該醫生放假，換來一位華人醫生，她再求該醫生讓子聰離開，並表示子聰抵港之後，會有香港的專科醫生及教授治療。該華人醫生其後接過香港的教授電話了解情況之後，最終答允放行。

子聰需要重建尿道 超儀指子聰返港之後，現時情況已好轉了很多，在瑪麗醫院留醫一個多月才回家。她也讚子聰一直很努力學習行路，最後成功練到可以由別人攙扶下行到家中的樓梯。她稱現時子聰需要掛住尿袋及靠造口排便，她也希望子聰可以回復以前一樣不用靠袋排放大小二便。香港的醫生稱要重頭駁尿道等手術，風險很大，而且過程很漫長，需要開刀放兩個支架，等待10個月，再為他重駁尿道。 超儀與助手不停搜尋資料，看子聰的情況有甚麼連帶問題，她指子聰的人造大動脈需要繞過心臟，再駁至大腿，而入面亦出現輕微爆裂。她坦言子聰身體內部情況很混亂，需要做手術讓子聰可以自行排放大小二便，才可以修補人造大動脈撕裂手術，否則會引起其他問題。 讚美國醫療技術高超 超儀表示其後找到美國一間最頂級的醫院，可以為子聰重建尿道。她大讚當地的技術很厲害，不用開刀便已放了支架到子聰體內，並著他等10個月後再做手術，她稱當地醫院非常有信心可以令子聰回復自由，現時子聰需要每月檢查動脈的情況。她又指澳洲的醫生當時跟她表示子聰的情況像高速撞車一樣，但可惜的是子聰錯過了最好的醫療時間。加上並非每間醫院都有儀器可以做子聰的手術，幸好子聰入住的醫院有相關儀器，成功救他一命，認為子聰很幸運。