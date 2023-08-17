何超儀新片《怨泊》涉邪教題材 認為人性比鬼更可怕

何超儀（Josie）自監自演新片《怨泊》全日本取景，電影將於8月31日在香港率先上映。《怨泊》是一套包含各種日式恐怖元素的驚悚電影，當中更有涉及邪教內容。

與導演惺惺相惜

何超儀與導演藤井秀剛這次的合作可算是奇蹟一樣，導演表示：「我與這部電影的聯繫可以說是神奇。有一日，我看了Josie主演的《維多利亞壹號》，馬上被電影中的她所吸引，心想『如果我能跟這位女演員合作就好了』。誰知六個月後，我接到一個電話，就是有關我有機會執導何超儀主演的電影。」對於首次與日本導演合作，何超儀則說：「我非常尊重他，雖然他不是恐怖片導演，但我認為，他最擅長展現女性的陰暗面。」《怨泊》內容包含到禁錮、捆綁、吊頸、因姦成孕等情節，盡顯人性陰暗恐怖的一面，何超儀認為：「恐怖電影最可怕嘅地方唔係鬼，而係人性。」

《怨泊》故事講述Sarah（何超儀 飾）與男友分手後，來到東京散心，兼欲購地發展房地產，但因碰着美國總統突然到訪東京，令其原訂的酒店爆滿。地產中介Sean（周浚偉 飾）建議她暫住於由一位老婦人（白川和子 飾）經營的一座非常破舊的私人民宿。當該民宿的燈熄滅時，可怕而令人不安的景象便籠罩着Sarah，幻像變得越來越真實。一場又一場叫人毛骨悚然的離奇噩夢，令Sarah開始迷失於時間中，將她推向一個早已安排好的深淵之中。