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娛樂
2023-06-11 16:24:18

何超儀曾停工花千萬為陳子聰醫病 結婚廿周年最想同老公做一件事

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何超儀透露老公陳子聰身體出了問題。

何超儀出席活動時，自爆老公陳子聰健康出問題，「有個好棘嘅病，又唔係話一定會死，但真係好棘。」令大家再度關注陳子聰的健康。現年50歲的陳子聰於16年體重急跌至60磅，而腹部鼓脹，曾傳他的肝、腸有事，超儀不惜停工照顧老公。她更租住貴價服務式住宅供老公靜心養病，並為對方聘請24小時看護，連醫藥費近乎使了過千萬。

當年徐濠縈上載合照，令陳子聰的病容曝光，超儀當時鬧爆對方有「分享症」。

陳子聰結婚之後，體重上升至過200磅，當時有指他的身體已出現三高問題及痛風。

去年11月傳身體有問題

其後陳子聰身體狀況好轉，並於19年起經常陪伴超儀四圍走。二人更合組電影公司，子聰亦成為太太投資電影的監製，兩公婆一齊拍住上。去年9月，超儀舉行演唱會，兩公婆一齊同台合唱，子聰更不時攬住超儀的腰，非常甜蜜。不過，兩個月之後，超儀原定出席《夏威夷電影節領獎，但她以「個人嚴重事件」為由缺席頒獎禮，但她仍拍下片段分享獲獎感受。她在片中面容憔悴，並公開多謝陳子聰一直陪伴。當時已有傳陳子聰的健康出問題，其後超儀出席不同活動，也未見老公陪伴在側，昔日夫唱婦隨的畫面亦不復見。

何超儀去年11月拍片公開多謝老公，當時有傳陳子聰身體出了問題。

陳子聰過去經常陪超儀出席活動，但自去年9月之後，再未有露面。

結婚廿年想齊齊代言

今年是超儀與子聰結婚20年，她早前向台灣媒體透露會一齊食飯慶祝，但最希望可以夫妻檔做代言︰「我希望今年我跟子聰可以找個品牌代言一下，留下很好的回憶，可能珠寶吧！她早前上載兩公婆的合照，留言說︰「Moments at North Italy’s Vinyard, wishing to continue our infinite days together.（在意大利北部葡萄園的時刻，希望我們繼續度過無限的日子。）」非常感觸。

何超儀與陳子聰於03年11月在海外駐冊。

當年何鴻燊在婚禮上公開警告陳子聰︰「娶了我的女兒做妻子，以後要記得三從四德 ！」

何超儀日前在IG上載照片，感慨萬分，看來陳子聰的健康不太理想。

點擊看超儀與子聰甜蜜回憶︰

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