何超儀曾停工花千萬為陳子聰醫病 結婚廿周年最想同老公做一件事

結婚廿年想齊齊代言

今年是超儀與子聰結婚20年,她早前向台灣媒體透露會一齊食飯慶祝,但最希望可以夫妻檔做代言︰「我希望今年我跟子聰可以找個品牌代言一下,留下很好的回憶,可能珠寶吧!」她早前上載兩公婆的合照,留言說︰「「Moments at North Italy’s Vinyard, wishing to continue our infinite days together.(在意大利北部葡萄園的時刻,希望我們繼續度過無限的日子。)」非常感觸。