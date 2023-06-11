何超儀曾停工花千萬為陳子聰醫病 結婚廿周年最想同老公做一件事

何超儀出席活動時，自爆老公陳子聰健康出問題，「有個好棘嘅病，又唔係話一定會死，但真係好棘。」令大家再度關注陳子聰的健康。現年50歲的陳子聰於16年體重急跌至60磅，而腹部鼓脹，曾傳他的肝、腸有事，超儀不惜停工照顧老公。她更租住貴價服務式住宅供老公靜心養病，並為對方聘請24小時看護，連醫藥費近乎使了過千萬。

去年11月傳身體有問題 其後陳子聰身體狀況好轉，並於19年起經常陪伴超儀四圍走。二人更合組電影公司，子聰亦成為太太投資電影的監製，兩公婆一齊拍住上。去年9月，超儀舉行演唱會，兩公婆一齊同台合唱，子聰更不時攬住超儀的腰，非常甜蜜。不過，兩個月之後，超儀原定出席《夏威夷電影節》領獎，但她以「個人嚴重事件」為由缺席頒獎禮，但她仍拍下片段分享獲獎感受。她在片中面容憔悴，並公開多謝陳子聰一直陪伴。當時已有傳陳子聰的健康出問題，其後超儀出席不同活動，也未見老公陪伴在側，昔日夫唱婦隨的畫面亦不復見。

結婚廿年想齊齊代言 今年是超儀與子聰結婚20年，她早前向台灣媒體透露會一齊食飯慶祝，但最希望可以夫妻檔做代言︰「我希望今年我跟子聰可以找個品牌代言一下，留下很好的回憶，可能珠寶吧！」她早前上載兩公婆的合照，留言說︰「「Moments at North Italy’s Vinyard, wishing to continue our infinite days together.（在意大利北部葡萄園的時刻，希望我們繼續度過無限的日子。）」非常感觸。