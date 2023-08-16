何超儀為保老公雙腳喪食增肥 與陳子聰25年有情有義

何超儀昨日接受鄭裕玲訪問，公開陳子聰的病況，並呼籲大眾要關注健康。超儀表示當時昏迷的子聰雙腳出現發紫、冷凍的情況，險要截肢，為了令老公雙腳溫暖，超儀每日狂食增磅，更穿了厚厚衣物為老公暖腳及關節，加上老公的情況險峻，但她仍不離不棄，每天到醫院照顧，及四尋可為子聰重建尿道的方法，如今她期待10個月之後，子聰在美國的手術順利及身體健康。

超儀的舉動令人動容，不少人看到訪問之後也眼濕濕。回顧二人的相知相愛過程，二人曾經飽受批評，但廿多年以來，他們都互相扶持，患難見真情。 何超儀與陳子聰於1997年透過朋友認識，有指他們先在夜店結識成為朋友，之後因為滑水及食飯而日久生情，經過兩年相處之後，到1999年才拍拖。子聰曾表示自己跟超儀很相似，對方是幼女，家姐們都很出色，不愛幫父親打理生意，不愛做淑女，而他也從不聽父母話，家中弟妹都是專業人士，但他作為長子只愛蒲，因此二人惶惶相惜。

賭王誤以為 陳子聰是同性戀者 子聰表示在認識超儀前，是個花心男，同時有十個女友，沒有拍拖超過兩年，直至跟超儀一齊之後，變得修心養性，心中只有對方一個。不過，他們拍拖初期，子聰未獲女方家人認同，直到二人各自在事業上開始起飛，加上他們也變得成熟及有交帶，終於獲得何鴻燊等認同。 超儀當時曾訪露父親曾一度誤以為陳子聰是同性戀者︰「嗲哋一早講明，唔認真嘅男朋友唔好帶返嚟，免得佢嘥時間，而我諗住佢係結婚對象，所以帶佢返屋企。第一次見面，爹哋聽見子聰話自己做模特兒，睇埋佢外表又頭髮長長，重誤會我帶個基佬返嚟呃屋企人。之後爹哋經過自己嘅觀察，知道子聰嘅人唔錯，同佢相處得幾好，媽咪重不知幾鍾意佢。」