何超儀為陳子聰不敢飛太遠 爆老公心臟仍需做手術

何超儀早前接受《魯豫有約一日行》的訪問，大談自己入行經過及與家人的生活，還有與老公陳子聰的感情，以及大家關注賭王何鴻燊的遺產分配，她亦一一在訪問中提到。談到跟陳子聰的感情，她笑言老公因為太帥，令她感到很多危機，並稱老公很有女人緣。 超儀稱老公是一個很天真、單純的人，不喜歡競爭，自己喜歡對方善良及帥。她又提到爸爸何鴻燊跟陳子聰交談過後，覺得他善良而且笨笨，讚對方很好。她並透露以前曾經有過兩段感情，對方的家底等各樣都很好，男方也很帥，但自己因為有一份唱片合約，所以跟他們分手。

陳子聰為超儀犧牲幕前工作 她指陳子聰與自己一起，壓力很大，為了跟她走在一起犧牲很大，很多女性朋友不能見面，也不能拍戲。她稱老公的工作量比自己還要多，「當時他紅得不得了，差一點就去拍荷李活電影了，馮德倫常提醒我，你要多謝你老公，你是專門不讓帥哥出去工作！」

自認傳統思想 她自言在婚姻上是個很傳統的一個人，她說︰「老公那邊的公公婆婆也是互相相愛到底，所以並不是一個童話故事。」她又指子聰很會遷就她，二人又有共同嗜好，非常夾。她憶述跟子聰結婚時，爸爸何鴻燊花了很多錢，自己從不想對方花很多錢，更謂︰「結了婚就是一輩子的事，沒有想過要離婚。我結婚前，還要工作……全家總動員幫自己籌辦婚禮，大姊、二姊、三姊、弟弟，連大姑媽、小姑媽都回來香港幫忙。這很震撼，他們那麼用心幫妹妹結婚，所以不可能(離婚)。」