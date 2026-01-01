何超儀精選作品本月上架電影頻道 《維多利亞壹號》國際版首登大銀幕

「何家千金」何超儀（Josie）自2006年創立電影公司852 Films以來，一直活躍於電影界，同時兼顧演出、製作與投資多重身份，作品風格多元，從本地製作延伸至亞洲各地，甚至進軍荷李活。何超儀擅於在獨立與類型電影之間遊走，持續探索創作的邊界與可能。今次MOViE MOViE「焦點影人」專題節目將橫跨電視頻道與戲院，聚焦Josie參演的六部作品，當中有顛覆性、實驗性，也有靈性與日常交織的敘事。從小眾到「貼地」，每一部都展現她對電影的熱情與不設限的創意視野，讓觀眾重新認識這位敢於突破的影壇異數。

與老公 陳子聰現身分享會

回顧何超儀30年的電影事業生涯，她表示不論個人演戲還是公司的電影製作，初心都是拍一些別人不會觸及的題材，Josie表示：「有些題材或角色不常見於香港電影，而既然沒有人拍，就不如由我們來試一下，用香港的方式去拍這些另類電影！」公司成立20年來Josie初心如一，拒絕為自己設限，保持開放的態度，「我們沒有甚麼題材一定要拍或一定不拍，最重要是概念有趣好玩，拒絕平凡，無懼偏鋒。因為我們對電影充滿好奇，希望世界能夠看見更多創意！」MOViE MOViE頻道（Now TV ch 116）於1月份將放映五部Josie有份參演或身兼製作的作品，包括勵志運動電影《全力扣殺》（Full Strike）；帶領一聚香港音樂人，包括MC仁、Jason Kui、The Uni Boys、秋紅主音Jan Lo，到冰島尋找快樂的紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》（Finding Bliss: Fire and Ice）；真實冒險故事改編，由荷李活影星Jonathan Rhys Meyers飾演英國冒險家James Brooke的大製作《婆羅洲王公崛戰》（Rajah）、Michael Jackson女兒Paris Jackson有份參演的怪誕黑色喜劇《修女有毒》（Habit）及以魔鬼怪嬰降世為主題的話題日本恐怖片《怨泊》（Onpaku），其中《婆羅洲王公崛戰》、《修女有毒》及《怨泊》更是香港獨家首播！