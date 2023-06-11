何超儀自爆老公染病好棘手 直認心情唔好想爆粗

已故賭王何鴻燊的二房、三房及四房昨日齊齊亮相THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮。此酒店由已故國際時尚大Karl Lagerfeld（老佛爺）設計，籌備了9年時間，亦是全破唯一一間由老佛爺設計的酒店。今次何家成員一齊公開出席活動，非常矚目，二房成員有超瓊、超蕸、超儀，而超鳳以澳門博彩控股有限公司主席兼執行董事主持開幕，並與楊紫瓊一齊行黑地毯。三房則派出超雲及其未婚夫Douglas、猷啟，而四房就有四太梁安琪、猷亨、超欣、猷君及太太奚夢瑤一齊出席。

自爆陳子聰身體出問題

超儀帶相機進場，並充當何家攝影師，她指這天是極具回憶的一天，所以帶同新相機拍下這些重要時光。她直言今次是繼父親喪禮之後，第一次何家如此多成員聚首，可見家姐超鳳非常有面子。問到老公陳子聰為何沒有出席，她亦老實不客氣表示老公身子非常虛弱，自己的心情「唔ok」，更想爆粗，但因為是家姐的大喜日子，會忍住，並表示稍後日子會跟大家說老公發生了甚麼事。

超儀說︰「真係好唔得閒，其實我呢排好少為自己做任何嘢，我做親的嘢都是為我老公，我都冇咗自己，明明夏天又唔去游水，搞到自己咁肥……佢有個好棘嘅病，又唔係話一定會死，但真係好棘。」

提到奧斯卡影后楊紫瓊到場支持，超儀表示心情好興奮，並特別安排了自己跟家姐及楊紫瓊同枱。她稱與楊紫瓊是同一經理人，自己除了是製作人，也是演員，很想跟對方合作，就算要一齊拍打戲，也沒有問題。