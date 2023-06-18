何超儀親揭陳子聰血管變弱拎重嘢易出事 四尋名醫盼老公早日康復

何超儀出席活動時，自爆老公陳子聰患了一個「好棘」的病，心情欠佳的她坦言為了對方而暫停了手上的工作。及後有傳媒指子聰在澳洲出現血管撕裂，導致嚴重內出血，手術後又昏迷長達廿天，醒後下半物癱瘓兩個多月，加上其他後遺症令子聰身體非常虛弱。超儀與子聽四尋名醫，香港的醫院未能進行相關手術，去到美國以為有一線生機之際，又發現子聰現階段不宜做手術，現只好在港休養。

不能拎重物

超儀接受訪問時提到子聰出事時，正身在釜山，她收到消息之後，立即放下所有工作，飛去澳洲簽紙讓老公做手術。她坦言心理大受打擊，不停問「點解」，因為子聰自早年肝腸出問題之後，血管變得脆弱，醫生叮囑他不能做粗重工作，簡單到拎重物也不能。她不知道子聰在澳洲期間發生了甚麼事，令到他的身體出現這樣的問題，至今仍未找到病因。

只盼子聰康復

她稱老公要做的手術非常複雜又困難，香港也沒有醫生可做到，但她大讚老公非常堅強，可以撐過去。現時她涉及出埠的工作，都會縮短時間，又會拍片跟子聰分享。她稱現在只求老公盡快康復，可以一起逛街。她在訪問尾聲亦隔空向老公打氣︰「我心中只愛一個人，一個Soulmate ，我不管一切，只要他能康復。我不停地convince老公要有正能量。那時侯，我倆差一點就永別了，所以如今我更珍惜我們兩個人和小狗們在一起的時間，在我眼前的世界就只我和他，其他事都不重要。」