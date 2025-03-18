何超儀開5部戲力捧新人IMAN 原來曾是老公醫生 陳子聰狀態回勇會乖乖自律(有片)

香港國際影視展(Filmart)昨日(17日)開幕，何超儀與老公陳子聰(Conroy)夫妻檔組成的852電影公司，趁成立20周年推出由彭發執導的驚慄片《拾荒法師》，何超親身主演之外，大膽起用由醫生踩入演藝界的新人IMAN(二蚊)，並簽約成為公司首位藝人。她透露計劃開拍5部電影，表明將力捧IMAN成為公司「生招牌」。IMAN初出道就擔正，他以廣話表示︰「好開心呀！」
首簽藝人 重鎚力捧
何超儀與陳子聰聯同IMAN齊齊受訪，談到發掘IMAN的經過，原來是與IMAN是陳子聰往美國求醫時，其中一位醫好他的「恩人」，何超說︰「Conroy去美國求醫時，我唔覺意認識到IMAN，跟住𥄫咗佢半年，發現佢只不過用錯護膚品，跟住我教佢用好嘅護膚品後，佢成個靚晒。呢條友點解做醫生，梗係入我哋呢行啦。」何超自言對靚仔的眼光獨到，決定羅致IMAN成為公司旗下首位新人，「852從來唔簽藝人，但搵到呢個波斯靚仔，我誓死要簽。」在IMAN的「監督」下，陳子聰表示身體已不錯，「喺美國佢俾advice我就跟住做，而家佢拍戲我就自己自律食嘢同做運動。」至於捧人大計，她形容是重鎚出擊，「真係好重鎚，我哋應承咗一定要捧紅IMAN，今年開5部電影，全部都係佢做男主角。其中兩部係荷李活戲，我喺呢行『浸』咗咁多年，都只能喺兩部國際電影演奀角。我自己入行行咗好多冤枉路，我唔想佢行太多冤枉路，想佢一嚟就得到應得嘅嘢。」
抉擇取捨無掙扎
IMAN原本是專業醫生，毅然轉投演藝行業，可有掙扎？他笑問Why not，「對我而言，呢個係一個很容易嘅決定，如果從不同角度看待事情，作為一名醫生同作為一位藝術家，其實並冇甚麼不同，佢哋都係以人為目標，佢哋嘅目標都係治癒，及以同理心與人建立聯繫，佢哋同樣要求好高，所以必須全情投入自己所選擇嘅專業中。」何超笑言︰「入演藝對佢嚟講，係好舒服嘅Job，佢之前喺醫院工作，做到管理層一踩就30個鐘，而家我哋一日最多只拍12個鐘，咁梗係應承啦。佢做醫生時候，成日喺網上寫詩，儲落唔少fans。我自己入行行咗好多冤枉路，我唔想佢行太多冤枉路，想佢一嚟就得到應得嘅嘢。」
每日上課10小時
IMAN認為機會不會每天出現，必須抓緊，全情投入，故此他接受了一年的戲劇課訓練，在何超親自監督下，每天上課10小時，「我感覺自己好似十幾歲嘅男孩，我而家每日都在學習，就像一塊海綿，不斷吸收新事物。我感到非常幸運，能夠從這個行業，學習不同新技能，例如歌唱、表演、吉他、音樂。」其中也有學功夫，IMAN自言喜歡李小龍、成龍和甄子丹等功夫片，更會在下部作品出手打老闆娘何超儀。至於跟何超演對手戲可感壓力，IMAN表示拍攝前已經過多次排練，正式演出時也很自在。他笑言當看到自己第一部作品誕生，會掐自己一下，確保是真實而非發夢。
老闆下令嚴禁拍拖
首次在香港拍戲，IMAN最深刻體會是團隊群策群力，當被問到可有結識香港女生時，老闆陳子聰立即落閘︰「咁快講呢啲問題，慢啲嚟，慢啲嚟！」何超也搶答︰「而家幫佢落閘，頭幾年唔好住，Not Allowed。」至於公司5部戲的題材，何超認真表示，「希望拍完《拾荒法師》續集後，唔好接咁多靈異片，因為每次接演，唔係有寵物死咗，就係屋企人有病。」她透露下部作品是與IMAN合作的浪漫喜劇，「可以拍到浪漫喜劇唔錯，老公做監製，老公演出就要遲啲，機會畀晒IMAN，直頭當佢係搖錢樹。」