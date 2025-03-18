何超儀開5部戲力捧新人IMAN 原來曾是老公醫生 陳子聰狀態回勇會乖乖自律(有片)

香港國際影視展(Filmart)昨日(17日)開幕，何超儀與老公陳子聰(Conroy)夫妻檔組成的852電影公司，趁成立20周年推出由彭發執導的驚慄片《拾荒法師》，何超親身主演之外，大膽起用由醫生踩入演藝界的新人IMAN(二蚊)，並簽約成為公司首位藝人。她透露計劃開拍5部電影，表明將力捧IMAN成為公司「生招牌」。IMAN初出道就擔正，他以廣話表示︰「好開心呀！」

首簽藝人 重鎚力捧

何超儀與陳子聰聯同IMAN齊齊受訪，談到發掘IMAN的經過，原來是與IMAN是陳子聰往美國求醫時，其中一位醫好他的「恩人」，何超說︰「Conroy去美國求醫時，我唔覺意認識到IMAN，跟住𥄫咗佢半年，發現佢只不過用錯護膚品，跟住我教佢用好嘅護膚品後，佢成個靚晒。呢條友點解做醫生，梗係入我哋呢行啦。」何超自言對靚仔的眼光獨到，決定羅致IMAN成為公司旗下首位新人，「852從來唔簽藝人，但搵到呢個波斯靚仔，我誓死要簽。」在IMAN的「監督」下，陳子聰表示身體已不錯，「喺美國佢俾advice我就跟住做，而家佢拍戲我就自己自律食嘢同做運動。」至於捧人大計，她形容是重鎚出擊，「真係好重鎚，我哋應承咗一定要捧紅IMAN，今年開5部電影，全部都係佢做男主角。其中兩部係荷李活戲，我喺呢行『浸』咗咁多年，都只能喺兩部國際電影演奀角。我自己入行行咗好多冤枉路，我唔想佢行太多冤枉路，想佢一嚟就得到應得嘅嘢。」



抉擇取捨無掙扎

IMAN原本是專業醫生，毅然轉投演藝行業，可有掙扎？他笑問Why not，「對我而言，呢個係一個很容易嘅決定，如果從不同角度看待事情，作為一名醫生同作為一位藝術家，其實並冇甚麼不同，佢哋都係以人為目標，佢哋嘅目標都係治癒，及以同理心與人建立聯繫，佢哋同樣要求好高，所以必須全情投入自己所選擇嘅專業中。」何超笑言︰「入演藝對佢嚟講，係好舒服嘅Job，佢之前喺醫院工作，做到管理層一踩就30個鐘，而家我哋一日最多只拍12個鐘，咁梗係應承啦。佢做醫生時候，成日喺網上寫詩，儲落唔少fans。我自己入行行咗好多冤枉路，我唔想佢行太多冤枉路，想佢一嚟就得到應得嘅嘢。」