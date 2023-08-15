何超儀首度公開陳子聰情況 大動脈撕裂 開肚係血 增肥為老公暖腳

何超儀接受Do姐鄭裕玲YouTube頻道「The Do Show」專訪，首度大談老公陳子聰的情況，她表示希望藉住節目，讓大家知道子聰的大動脈撕裂是一個隱形殺手，但可以透過身體檢查發現，希望大家多加留意。 超儀先交代子聰有「三高」，16年曾有肝硬化，但很快康復，然而未幾再發現有直腸炎，只能吊鹽水度日，不能進食，所以整個人瘦得像骷髏骨頭一樣，期間她透露子聰曾開肚做過手術。她續指老公康復之後，努力戒煙，又去游水，但戒煙得太遲︰「佢以前係一個煙囪，係咪食煙都要點著，煙駁煙。我都食，但唔會好似佢咁自殺式，但話佢唔聽。佢覺得身體好咗，但16年醫生要佢食素、唔可以飲咖啡、茶同食煙。佢頭3個月冇問題，之後就忍唔住……」她稱老公其後又不時吃漢堡等肥膩的東西，每天都吃這類食物。

回澳洲狂食蝦餃又搬重嘢 超儀稱去年10月5日，子聰回澳洲探親，家人不知道醫生的勸喻，帶他吃點心，他狂吃蝦餃，又為家人搬床褥等大件物品。她指子聰本身打算住三星期，但不出一星期，他每晚8點都很累的躺在床上，並跟她透露自己像整親盆骨，而且每況愈下。超儀稱透過視像也覺得子聰的面色很奇怪，著他回港檢查。翌日，子聰原定要跟表哥吃飯，但不知為何變了要接載一個人去醫院，而路程中途肚痛得很厲害，直至捱到去醫院，已經痛到昏迷過去，連車也泊不到，隨即送入急症室。 超儀稱當地醫院為子聰檢查之後，發現他肚臍以下的大動脈爆裂，一肚子都是血，著子聰打電話給超儀，陳父向超儀表示子聰要做手術，她立即放低所有工作飛到澳洲。她抵達之後，見到子聰昏迷，而醫生向她解釋了很多遍，然而她也不太明白對方說甚麼。她回到酒店上網搜尋醫生的說話內容，才知原來是大動脈爆裂。Do姐問這是否很罕有的情況，超儀表示：「不是，尤其是吸煙、飲酒、愛吃肥膩食物、壓力、三高都可以引發。」 血管全爛搞到一地血 超儀續指子聰做過手術，醫生著他不要搬大型物品，但子聰在澳洲卻要換一張特大雙人床褥，令他超出個人的負荷。超儀稱床褥壓在子聰身上，他硬著頭皮去用力，最後演變成大動脈爆裂。她指子聰不是滲血般簡單，而是醫生開肚之後，血已流到一地都是，其後醫生又要拿開內臟，「因為整個肚都係血，要成副架生去洗，咁有啲小動脈要用好實嘅鉗夾住，又要開佢啲肉，醫生當時首要補佢條大動脈，如果唔係會死，同佢切壞部份，醫生係話爛晒。」

全身插喉腹脹如懷孕9個月 超儀指醫生在手術過程中不小心弄壞了他的尿道，腎亦出現了問題，加上又發現有直腸炎，於是醫生為他切除有問題的部份，並利用了人工膠喉，而這類喉管包含有防彈衣物料，「佢插著頭同身嘅喉，多到好似個拖板咁，昏迷咗好耐。」她續指因為手術，令子聰的腹部入風，脹到去肺部下方，猶如女人懷孕9個多月，令他呼吸非常困難，而且因為子聰肚內仍有其他問題，令醫生不能縫合傷口，需要花4日去處理。 每日輸10包血 超儀稱經過4天的手術後，子聰全身都插著儀器，其後發現他的小便全是黑色的血，醫生解釋那些是體內沒用的血，並向她表示子聰每天要輸10包血，「頭一個星期昏迷好危險，醫生話乜都做晒，只可以祈禱睇佢自己，呢個星期好大機會活唔到啦。我問醫生點解佢啲腳趾都紫晒，雙腳都凍到好似寒冰床咁，我都好亂，問醫生可唔可以俾暖包。」她稱子聰在昏迷期間雙眼是半開合狀態，左手仍會舉起，但見到他的靈魂不在一樣。