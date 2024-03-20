何超儀首談何鴻燊遺產分配認比家姐細佬少 感激超瓊支持追夢

何超儀表示自己整個演藝生涯都是在等，跟唱片公司簽約，等了4年也沒有搞作，因為同年出道的歌手又很多，包括林憶蓮、王菲、鄭秀文等。其後有導演找她演一些角色，她才比較多幕前工作。她稱「何超」一名，私下有不少朋友也是叫她這個名字，除了因為玩搖滾，同時也是希望大家可以把她的名字跟家姐們的名字分出來。

她又提到小時候已很想當歌手，但父母非常反對，儘管他們跟不少名導演及音樂人認識，楊凡導演更向二太藍瓊纓稱其女兒上鏡很好，而藍瓊纓就當場拒絕，更講明不會讓她做明星。不過，何超瓊就非常支持她，甚至代表超儀跟父母爭取。超儀稱家姐因為聰明，加上是長女，就注定要孭起家族負擔，只好放棄自己的夢想，因此不想自己的妹妹有相同的無奈和遺憾。

媽媽不滿自己表現

她又表示自己其實有足夠的能力加入家族版圖的一分子，只是沒有機會，因為家姐沒有問，沒有留意她。超儀說︰「我一回到家，我媽是非常嚴肅的女人，很喜歡看書，《易經》也看，所有金庸的書都買原裝來看，她一生人就是希望可以跟金庸做朋友。我一回家，她看到我就好像看到鬼一樣。（對你的穿著不太滿意？）走路的方式都不是她教的，穿衣都是亂七八糟的。阿姨、大姐、二姐甚至三姐都覺得我不對，所以我只能愛她們，遠距離愛她們。他們的能力、資源太厲害了，其實我要靠他們才是，我最愛花錢，我是最無能的。」

比姐姐弟弟少一點

何超儀又提到何超瓊比她更玩得，說話不會轉彎抹角，非常欣賞她。她形容自己相比家族其他人，更輕鬆一些，「比姐姐們簡單，因為她們都要負擔起家族的責任，而這也讓我有機會追求我喜歡的事業。」魯豫問到她能否分享到家族生意的利潤，她表示有時候，當問到父親遺產分布，她說︰「平均了，當然比為家裡工作的姐姐弟弟他們會少一點了！所以我一年不能拍太多部片。」她指若自己花光錢後，家姐們都不會理她，「不管，她覺得餓不死我就可以了！自己找來。」