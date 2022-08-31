何超盈3歲女兒「荷包蛋」揹3萬名牌手袋 網民斥影響價值觀

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈於2019年3月宣布與哈佛學霸男友辛奇隆雙喜臨門的好消息，在女兒「荷包蛋」2歲生日時，何超盈為佢舉行盛大生日會，不但用藍白色氣球搭起城堡，仲有生日應援車，惹網民熱議；不過，今年「荷包蛋」3歲生日，何超盈就低調咗好多。即使生日會仍然盛大並以粉紅色作主題，但未見何超盈於社交平台分享照片，反而係何超盈閨蜜林心兒於IG限時動態曝光生日會盛況。而網民焦點更落在「荷包蛋」使用名牌手袋之上！

「荷包蛋」生日會用粉紅色為主題，現場佈置亦走夢幻公主路線，例如現場搭起一個城堡、多款唔同款式嘅生日蛋糕；除此之外，餐盒包裝亦配合粉紅色主題，並印上「荷包蛋」的英文名「Audrey Rose」，相當有心思！從林心兒相片可見，當日「荷包蛋」身穿粉紅色紗裙，並戴上皇冠如同集萬千寵愛在一身嘅小公主。網民更發現「荷包蛋」揹上一個售價近3萬嘅玫紅色Micro Lady DIOR手袋，直斥唔應該咁細個就畀佢用名牌手袋，容易影響其價值觀。

不過，何猷君太太奚夢瑤曾拍片分享自己嘅手袋收藏，當中亦包括Micro Lady DIOR手袋，更指覺得小朋友揹迷你手袋非常可愛，故會留部分手袋予女兒長大後使用，即時被網民指炫富；未知何超盈女兒「荷包蛋」所用手袋又係咪何超盈個人收藏？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載