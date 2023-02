已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與男友竇驍拍拖三年多,早前被指感情亮起紅燈,二人近期一改作風,甚少「放閃」,引起外界猜測二人的「分」訊。直至日前情人節竇驍終於再次在超蓮的社交平台出現。超蓮大晒二人去日本北海道置身冰天雪地的甜蜜,更見她與一個心形及代表竇驍的小恐龍雪雕合照,以行動粉碎分手傳聞。

超蓮昨日再高調晒愛,她在社交網上傳一段與竇驍睇冰雪的片段,片中見二人以流利英語交談,當超蓮見到不同冰雕時興奮得「嘩嘩」聲,而在旁的竇驍更大唱迪士尼動畫《魔雪奇緣》主題曲《Let It Go》氹女友,卻被超蓮秒潑冷水:「No! No! Don’t sing the song.」竇驍當然乖乖即刻收聲,場面搞笑!

接著,充滿童心的超蓮又在雪地上畫豬仔圖案,並以一把BB聲一邊唱兒歌、一邊用手指畫出三個圓圈後,忽然撒嬌地向男友說:「I forgot(我忘記了).」其後再畫一次便成功畫了一隻豬仔,一眾網民都紛紛留言表示「甜到漏」,更催促二人快點拉埋天窗。