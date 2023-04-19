何超蓮竇驍結婚｜四房意外成新聞焦點 何超欣不滿被屈發火回應

已故賭王何鴻燊三房千金超蓮與大陸藝人竇驍昨日在峇里舉行盛大婚禮，由於一對新人要求低調，所以昨日流出的現場相片及影片不多，但網民就把超蓮的婚禮跟二房超瓊、超儀及四房的超盈婚禮相比，其中以四房的新聞最多，近乎大陸多個網上平台都熱烈討論超盈的嫁妝。
此外，竇驍與四房新抱奚夢瑤的陳年新聞也再次被熱烈討論，奚夢瑤不得不再次回應︰「明明19年就辟過謠了，跟他從來就沒有談過戀愛！！大喜日子，麻煩大家的小機靈收一收，一起祝福真心相愛的倆人。」至於超欣早前回應不知道同父異母的家姐要結婚，網民亦不停翻loop片段，並指超欣反應太冷淡。
超欣斥製造輿論別有用心
一向脾氣很好的超欣，得知自己竟成為新聞人物，嬲到在微博回應︰「這是我3月21在香港接受一個工作採訪時，意外被媒體問到的問題，那時候就是還不知道婚訊。一個完全沒有關聯性的報道，被很壞心的人在昨天重新挖出來，還隱掉時間和前情，就是想移花接木造一個『何家人不和』的輿論。」她指中國人最講的是誠信及友善，認為製造何家姊妹不和言論的媒體是別有用心，「真的很壞。我們中國人在送祝福的時候，最願意講的就是『祝家庭和美』，我很不懂這些造謠的朋友，為甚麼只希望別人家庭戰亂？」