何超蓮竇驍結婚｜四房意外成新聞焦點 何超欣不滿被屈發火回應

已故賭王何鴻燊三房千金超蓮與大陸藝人竇驍昨日在峇里舉行盛大婚禮，由於一對新人要求低調，所以昨日流出的現場相片及影片不多，但網民就把超蓮的婚禮跟二房超瓊、超儀及四房的超盈婚禮相比，其中以四房的新聞最多，近乎大陸多個網上平台都熱烈討論超盈的嫁妝。

此外，竇驍與四房新抱奚夢瑤的陳年新聞也再次被熱烈討論，奚夢瑤不得不再次回應︰「明明19年就辟過謠了，跟他從來就沒有談過戀愛！！大喜日子，麻煩大家的小機靈收一收，一起祝福真心相愛的倆人。」至於超欣早前回應不知道同父異母的家姐要結婚，網民亦不停翻loop片段，並指超欣反應太冷淡。