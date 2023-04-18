何超蓮竇驍結婚｜新郎操刀設計童話婚禮 超蓮變公主感動出嫁

竇驍與何超蓮拍拖近4年，他們選定於4月17及18日一連兩日，於印尼峇里島舉行婚禮，並邀請了親朋好友一同參與。晚上一對新人分享婚禮照片，相中見到超蓮穿上Vera Wang為她訂造的婚紗，並戴上英國著名鑽石珠寶商Graff的首飾，令她成為最美麗又高貴的公主。另外，早前有傳三房一家不會出席及傳說中的星級姊妹團，全屬流料，在大合照中見到家姐超雲、細佬猷啟以淺色服裝示人，而姊妹團中只有李蘊屬於藝人。

竇驍承諾寵超蓮如公主

婚禮甫開始，超蓮便身穿一襲白色拖尾婚紗，戴上竇驍以她的生日為靈感而訂製的粉紅鑽石求婚戒指亮相，挽著舅父的手慢慢步入場地。事前對婚禮細節毫不知情的她，望著眼前的佈置，雙眼便開始泛紅。竇驍接過新娘後，兩人互相宣讀誓言及交換戒指，竇驍坦言希望把超蓮由自信獨立的女皇，轉變成一位被他捧在手心疼愛的公主，這亦是整場婚禮佈置的主題。

超蓮坦言事前對婚禮的細節毫不知情，一切都是竇驍為了給她一個浪漫、驚喜的婚禮，一花一草都充滿了愛，令她極為感動。竇驍期待著與超蓮組織一個盛載著滿滿的愛的大家庭。