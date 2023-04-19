何超蓮竇驍結婚｜現場片段陸續曝光 超蓮揚言要生夠一支足球隊

已故賭王何鴻燊三房千金超蓮與大陸藝人竇驍昨日在峇里舉行盛大婚禮，今日網上流出婚禮現場的片段，其中一條長達6分半鐘的片段中見到超蓮由大舅父陪同出場，其後竇驍揭開超蓮的頭紗，他細心為超蓮整理頭髮，然後再交換戒指。
超蓮致辭時先向在場的來賓致謝，並稱自己全程沒有參與策劃婚禮的流程及場地，跟在場人士一樣到場才見到眼前這一切。她表示知道婚禮上所有細節都是「竇竇」一手一腳規劃，「老公，這個場地很浪漫，很驚喜，我很喜歡，謝謝你，老公！你辛苦了。」其後更著在場人士給予竇驍掌聲。接著她向竇驍的父母致謝，大讚他們的兒子是個有擔當、細心又貼心的人，其後她多謝自己的父母時，一度哽咽表示：「現在我嫁出去，但我的心還是跟你們在一起的，你們是多了一個很捧的兒子，不是把我嫁出去。」
超蓮︰努力成為理想妻子
之後超蓮向竇驍說︰「我的老公，我要謝謝你對我無限的包容，雖然我橫衝直撞，講話不經大腦，老惹你生氣，但是你還是會無限量的包容我，為我一次又一次地擦屁股。還有我比較男子氣，跟你都處成兄弟了，一點都不溫柔不浪漫，你還是能發掘到我的可愛，並接受這個超級孩子氣的老婆，不得不說你勇氣可嘉。但是你知道嗎？我比你想像的更愛你，更需要你，所以往後餘生，我們一起努力成長為一個更好的人，互相包容，互相理解，組成一個溫馨幸福的家庭，期待我們的足球隊的到來。我會努力成為你心目中的理想妻子，讓我們一起被幸福和愛包圍。」