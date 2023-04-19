何超蓮竇驍結婚｜現場片段陸續曝光 超蓮揚言要生夠一支足球隊

已故賭王何鴻燊三房千金超蓮與大陸藝人竇驍昨日在峇里舉行盛大婚禮，今日網上流出婚禮現場的片段，其中一條長達6分半鐘的片段中見到超蓮由大舅父陪同出場，其後竇驍揭開超蓮的頭紗，他細心為超蓮整理頭髮，然後再交換戒指。

超蓮致辭時先向在場的來賓致謝，並稱自己全程沒有參與策劃婚禮的流程及場地，跟在場人士一樣到場才見到眼前這一切。她表示知道婚禮上所有細節都是「竇竇」一手一腳規劃，「老公，這個場地很浪漫，很驚喜，我很喜歡，謝謝你，老公！你辛苦了。」其後更著在場人士給予竇驍掌聲。接著她向竇驍的父母致謝，大讚他們的兒子是個有擔當、細心又貼心的人，其後她多謝自己的父母時，一度哽咽表示：「現在我嫁出去，但我的心還是跟你們在一起的，你們是多了一個很捧的兒子，不是把我嫁出去。」