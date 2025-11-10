何超雲與未婚夫分合未明　IG殺出疑似新歡舉止親密

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）感情生活向來都係網民熱議焦點，2022年被揭與高級消防隊長男友Douglas拍拖以及隨後宣布訂婚，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照引爆分手猜測。

其後，何超雲與Douglas有唔少復合跡象，不過，近日一場男閨蜜生日會，讓一切懸念煙消雲散，何超雲身邊竟出現一名神秘男士，親密互動疑似係新歡。

緊挨住又雙手環抱

何超雲於IG限時動態上載多張生日會合照，眾人圍住壽星大合照，氛圍歡樂，但有兩張照片成為最大亮點。何超雲身邊有位着波衫嘅男士，該男子亦係首次喺其社交平台曝光。