何雁詩囝囝滿月 搵李丞責改名

鄭俊弘（Fred）和何雁詩早前宣布兒子Asher於6月1日出世，轉眼間囝囝已經滿月﹗何雁詩昨晚（1日）在社交網大曬一家三口的溫馨合照，相中見她著上紅色貼身短裙，感覺已修身不少，她抱住兒子，又小鳥依人的挨住老公，露出幸福的笑容。

望囝囝像爸爸重情重義

她寫道：「小朋友，今日你就滿月啦，滿月就大個仔，希望你能夠成為一個快樂、健康、有愛心、有同理心、表裡一致嘅小朋友（好似好貪心）。過去這個月我們哭過笑過，儘管有好迷失的時候，但每一次看到你，想像著我們可以一直看著你成長，就覺得這一切實在很值得。媽媽會一直給你愛，快樂時和你一起笑，跌倒時和你一起痛，迷失時會為你帶路。你實在長大得太快了，一個月前還是6磅小饅頭，今天已經是8磅大的火雞仔。原諒媽媽整天看著你，因為我要好好記著你成長的每一刻，這輩子只有一次的滿月、一歲、兩歲...我不能錯過的每一刻。」何雁詩又感激父母這個月來的幫忙，何媽媽負責打點他們的新居，而何爸爸就負責買補品、尿布，每天給他們補給，三代同堂，相當溫馨。

她又解釋兒子英文名「Asher Douglas」的意思，指「Asher」是他們給兒子的一個祝福及開心的意思，而「Douglas」則是鄭俊弘外公的名字，藉此希望他能像爸爸一樣重情重義；至於兒子的中文名，何雁詩透露李丞責師傅幫囝囝改了一個「帥帥的名字」。