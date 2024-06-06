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娛樂
2024-06-06 10:46:07

何雁詩鄭俊弘搞「天使綜合症」慈善騷 方力申大撐 ：佩服兩位咁樂觀面對

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二人日前公開Asher被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」。.

二人日前公開Asher被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」。.

鄭俊弘及何雁詩結婚後育有一子Asher，日前在兒子的兩歲生日，兩人首次公開Asher被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」，主要病徵為嚴重發展遲緩，包括學習障礙、嚴重說話障礙、不能協調自主活動、身體顫抖和手腳痙攣等，患者的智商會維持在24歲，在日常生活各方面也要協助。 

鄭俊弘及何雁詩都積極面對，昨日（5日）二人更宣布於下月7日舉行舉行《天使綜合症慈善演唱會》，喚起公眾對天使綜合症患者及其家庭關注和支持；而當天演出歌手包括蘇永康、方力申（小方）、JW（王灝兒）、RegenC.和小肥，音樂總監為嚴勵行(Johnny Yim)。 

何雁詩鄭俊弘宣布搞「天使綜合症」慈善騷。

何雁詩鄭俊弘宣布搞「天使綜合症」慈善騷。

透過音樂呈現罕見病家庭故事

何雁詩在社交網寫到：「作為父母、作為演藝工作者，我們希望能出一分力，讓社會大眾加深對天使綜合症的認識，所以我們希望籌備一個慈善演唱會，透過音樂去呈現罕見病家庭的故事，令大家更加了解天使綜合症之餘，亦對不同界別人士更為體諒。」而今次慈善演唱會門票所得收益，將全數撥捐予3個受惠機構：『香港天使綜合症基金會』、『F.A.S.T.』以及慈善演唱會協辦商『雲彩行動』。 

方力申亦有轉發帖六，並表示：「當日@honganc打畀我叫幫手做呢個慈善音樂會嘅時候，亦係我第一次得知佢同@fredcheng83講仔仔Asher嘅情況。我好佩服兩位可以咁樂觀面對自己嘅家事之餘，仲可以咁積策劃活動去提升巿民對天使綜合症的認識，並且希望透過籌款，幫助慈善機構。父母嘅偉大，父母對子女嘅愛，實在是無可替代的。我哋一起參與呢個慈善音樂會，為有需要的家庭出一分力，以愛心和行動改變他們的生活！」

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