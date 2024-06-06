何雁詩鄭俊弘搞「天使綜合症」慈善騷 方力申大撐 ：佩服兩位咁樂觀面對

鄭俊弘及何雁詩結婚後育有一子Asher，日前在兒子的兩歲生日，兩人首次公開Asher被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」，主要病徵為嚴重發展遲緩，包括學習障礙、嚴重說話障礙、不能協調自主活動、身體顫抖和手腳痙攣等，患者的智商會維持在2至4歲，在日常生活各方面也要協助。

鄭俊弘及何雁詩都積極面對，昨日（5日）二人更宣布於下月7日舉行舉行《天使綜合症慈善演唱會》，喚起公眾對天使綜合症患者及其家庭關注和支持；而當天演出歌手包括蘇永康、方力申（小方）、JW（王灝兒）、RegenC.和小肥，音樂總監為嚴勵行(Johnny Yim)。