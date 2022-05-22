何韻詩開live獻唱為黃偉文慶生

昨晚何韻詩在胞兄何秉舜伴奏下，唱出21首黃偉文(Wyman)填詞的作品，藉此慶祝對方生日，包括為她填詞的《未來》、《勁愛你》、《露絲瑪莉》及《勞斯．萊斯》等，她也有唱出Wyman為其他歌手創作的作品︰《勁浪漫超溫馨》、《燕尾蝶》、《女神》、《命硬》及《給十年後的我》等。身在德國的Wyman，在IG限時動態分享自己在咖啡店用手機收看阿詩的網上音樂會。

何韻詩在演唱前表示，事前花了三個多小時重溫十年前Wyman在紅館舉行的作品展，並指在選歌的過程中，是歌曲呼喚她而非她選歌。她又說到︰「尤其是以下幾首歌，覺得講咗好多我哋大家喺呢十年入面，可能本身當中有啲歌講緊第二啲嘢，但一份好嘅詞正正可以穿越時空，當世界已經變咗另一個模樣時，佢依然都係可以……好老土，歷久常新。唔容易做到，真係好唔容易，一份文字藝術品，我哋香港有呢位咁叻嘅詩人，係好幸福嘅事，我尤其啦，因為佢幫我寫過好多好多屬於我嘅歌。」

何韻詩︰冇諗過 香港會變得咁緊要

何韻詩唱畢《青春常駐》後，感慨說到︰「我希望向YY送上一個最衷心祝福，亦都有好多好多可能因為唔同原因，已經冇辦法再聯絡嘅朋友，我喺度祝福每一個曾經喺我哋生命入面出現嘅過路人，無論佢係仍然可以陪住你一路行，或者曾經喺某段日子，我哋已經唔能夠再攜手行落去，我都真係衷心希望每一位都過得好好。」

她續說︰「人生就係咁，喺呢十年入面，真係冇人有諗過香港會變得咁緊要，十年前嘅我哋喺2012年，邊個會諗到去到今日會咁樣呢！正如十年前冇諗過今日會變成咁，我哋亦都唔會知道十年後係一個點樣嘅世界。所以，借助今日(21日)壽星仔喺ig一個po都有講呢句說話，有啲嘢真係冇諗過能唔能夠捱到十年、十五年、廿年，有啲嘢係得嘅，所以我哋繼續做每一個人相信嘅嘢。」她又希望在適當時候再推出由黃偉文和何秉舜創作的作品。

阿詩在音樂會上又著大家不用擔心，她感到快樂，又稱「人生最快樂，係你行每一步，都係好穩、好堅定，知道自己做緊乜嘢，而係無悔！」