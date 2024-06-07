佘詩曼封「港劇女王」可以反串演男人 難忘《雪山飛狐》最想搣甩雞仔聲

佘詩曼近年回歸港劇界，擔正劇集《新聞女王》、《家族榮耀之繼承者》均獲劇迷支持，難怪獲封當今「港劇女王」。同時，阿佘亦深受廣告商歡迎，最近為EMPHASIS珠寶拍廣告，演繹全新24K足金珠寶。在拍攝過程中，阿佘大方分享自己的做人態度：「不想千篇一律，希望每個階段都有所突破。在事業上，一定是always more，把握機會，先會有突破。」在成為女王之路上，阿佘對自己的高要求，時刻保持「More」精益求精的心態，不斷挑戰自我，勇於在工作上尋求突破。這種永不滿足的心態，正好呼應了是次「M for MORE」的主題— 永不停歇的探索與突破。

高峰可以不止得一個

作為三屆視后，阿佘憑藉一步一腳印的演技，以不同時期的角色為觀眾留下深刻的印象。回顧不同階段的自己，她形容自己就如今次拍攝的七巧板概念一樣，從未被任何框框所局限，而是時刻追求自我超越，發掘自己的不同面向，開拓更多可能。入行至今，被問到如果可以時光倒流，她最希望encore重來的時刻。阿佘笑言：「我最想再演一次《雪山飛狐》，試下不用雞仔聲來演。」阿佘去年憑《新聞女王》霸氣Man姐一角刺激人氣再度急升，正值事業高峰期，她坦言自己絕不會因此而滿足，「高峰可以不止得一個，還可以一山還有一山高，正如這一刻的我，最想試一些我未做過的角色，即使反串做男主角都可以。」看來，阿佘在事業上和演技上，不但如「Man姐」般勇於拚搏，更是追求「極致」，務求再創高峰。