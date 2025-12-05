佘詩曼專訪｜再演「Man姐」憶離巢TVB低潮期 自爆曾演到「滑牙」被珍姐當頭棒喝(有片)

2023年的無綫劇集《新聞女王》為佘詩曼帶來第三個視后殊榮，相隔兩年，靈魂人物「Man姐」在《新聞女王2》再度登場，劇集播出以來再掀話題。今集的Man姐是離開大台的女主播，阿佘早前接受am730專訪，坦言想起9年前離開TVB闖天下的階段，曾經歷迷茫與自我質疑，當年已是兩屆視后的她，一度感空虛，幸獲郭晉安一言驚醒，在離巢後重新調節生活，度過低潮期。她更自爆在當紅時間曾演到「滑牙」，全靠曾勵珍當頭棒喝，讓她重拾演戲初心。

高位出走頓感恐慌 《新聞女王2》收視和口碑俱佳，首播收視登本年第二線劇集首位，總算放下心頭大石，阿佘卻自言演繹一樣又不一樣的「Man姐」，播映前心情緊張。她形容，「Man姐離開了她的舒適圈，自己創業，沒有大台，資金和種種資源都受到阻滯，怎樣一關過一關去面對挑戰？其實對我或女性都是很大鼓舞，面對困難時怎樣控制自己的情緒、解決當務之急，要更加宏觀、看得更遠，包容性要更大。」毅然離開大機構人氣主播的崗位，營運獨立網上平台，阿佘坦言，想起離巢TVB的日子，「跟Man姐一樣，那時都是在高位走，所以好明白她的狀況，某程度上是我們兩個mix and match。當時我都是有一段恐慌期，自我懷疑或者迷惘和不開心，又不是要放棄，但怎樣殺出一條血路？更加要動腦筋求生。」 目標已達還追求甚麼？ 當年佘詩曼已先後憑《鳳凰四重奏》和《使徒行者》(2014年)兩奪視后，阿佘跟多次合作郭晉安分享內心空虛，「我跟他一起拍戲，就跟他說不知自己拍戲是為了甚麼，因我要達成的，一晚就已拿到(視后)，我多年目標已達到，還可怎樣？繼續逗人工演戲？」當時安仔反問她，「其實你有沒有想過，可以試試生活。」阿佘一頭霧水，自覺每天也努力工作和生活著，「安仔話：『你現在是拍戲、是工作，你要體驗和感受生活。你要感受一下這個世界，才會有更多的領悟。』後來我才明白，生活就是要觀察，那時我的觀察是零。」觀察，從她離巢後開始，「當時突然沒有人找我拍戲，難道離開TVB就不再看我演戲？有很多好傻的想法，有好多自我懷疑。」多了空檔時間，阿佘嘗試感受生活，反思和閱讀。

感受生活學習感恩 在迷惘的日子，佘詩曼在朋友推介下，閱讀由朗達拜恩(Rhonda Byrne)寫的《魔法》(The Magic)，「這書教我怎樣感恩，啟發我設定目標，啟發我有動力去繼續衝。其實經常擔心，不如用這段時間多看戲和劇，塞爆我的資料庫。我都好慶幸自己沒有浪費那段時間，與其陷入自我懷疑的模式，不如磨利把刀，機會是留給有準備的人。」於是，她就趁空閒去感受生活，吸取演戲的靈感，「試過一個人走去餐廳，看到不同人吃東西的方式都不一樣；或者逛街遇到好親切的市民，有些手拖手又有責罵兒子的，腦海存留這些畫面，感覺生活更貼地。」阿佘自言當時沒特地發展方向，直至接拍內地劇《延禧攻略》，再以實力證明是好戲之人，繼而憑《新聞女王》再創事業高峰。 少年得志態度輕佻 《新聞女王2》的Man姐遇上滿有熱誠的劉艷(王敏奕飾)，佘詩曼形容劉艷就像初出茅廬的Man姐，提醒Man姐要回想初心。現實中，出道28年的阿佘可試過忘記初心？她自言，仍視自己是新演員，仍會以最原始的方法，認真研究每個角色，不過她坦言曾試過「掉以輕心」，「拍了幾年戲之後，覺得自己又不懂變成懂，就開始輕佻。覺得喊就喊，笑就笑，跳就跳，叫就叫，全部都做到，自覺好叻。」正當她自鳴得意時，卻被曾勵珍召入房訓話，「她給我看一些片段，質問：『怎麼了？滑牙？一二三四號表情，以為自己好叻？』我心想，竟被她看穿，那時才廿幾歲，被她鬧醒，原來別人看得出來，不可說是交行貨，但演繹沒有變化，只算合格。」

遇好角色永遠興奮 貴為3屆視后，演技早已備受肯定，演藝路上的佘詩曼，仍追求甚麼？阿佘稍作思量才答道，「獎項當然是一個很好的禮物，但接到一個好角色，永遠是我最興奮的事，是難以形容的開心。我可以將這個故事裡的人物，有血有肉活生生地呈現在觀眾面前，希望得到他們的認同，同時透過這角色帶給他們一些信息。」人生，當然不只是工作，阿佘自言漸會平衡工作，以及陪伴家人好友的時間，她分享拍《新聞女王2》的深刻戲份，正是跟共事戰友道別的場口，「排戲排了三分一已叫停，因為已知忍不住，怎知未拍近鏡已喊到豬頭咁，Man姐不會這樣，但忍唔到……」隨年紀漸長，難免遇上生離死別，自幼喪父，視為契爺的許紹雄於10 月28日離世，阿佘更珍惜與至愛親朋的相處時間，「我會分配時間，珍惜和每個人的相處時間，以前不會的，只有工作、工作再工作，例如拍完劇宣傳期就會陪媽媽，其實現在她也很忙，夾到時間都會一齊去旅。」 文：Grace 攝： 周令知 服裝 ：Sacai 飾物：Apm Monaco 場地 :香港麗晶酒店