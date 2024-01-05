熱門搜尋:
柳俊江 六合彩 綠置居2023 日本地震 流感 姜濤 農曆新年2024 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-05 20:30:20

佘詩曼拍罷《新聞女王》再接新廣告 直踩10小時狀態大勇

分享：
佘詩曼拍罷《新聞女王》再接新廣告 直踩10小時狀態大勇

佘詩曼為化妝護膚品牌拍廣告，直踩10小時仍狀態大勇。

佘詩曼憑《新聞女王》帶旺其人氣與事業再攀高峰，被睇好成為今屆視后大熱，最近阿佘工作量大增，還為化妝護膚品牌拍攝廣告，被網民大讚「凍齡」。

《新聞女王》中的Man姐」女王氣場深入民心，除了劇情以外，現年已經48歲的阿佘仍時刻保持完美的肌膚狀態，亦引來極大討論，甚至有網民評論她「狀態看著像極20歲」、「美到發光的娘娘」等等，由「新聞女王」到「凍齡女王」，阿佘絶對當之無愧！

據知，是次廣告拍攝過程長達10小時，阿佘整天也狀態大勇，肌膚展現零疲態，阿佘談及拍攝，她更一貫女王口吻，分享自己的演戲心得：「演技是需要透過細膩的表情、眼神的表達，將能量傳遞給觀眾，溫柔優雅同時要蘊含强大力量，正如我過往的角色及今次的『Man姐』一角，相信觀眾都不難發現這種氣場。」她續說「演戲時將角色的心理狀態傳遞給觀眾非常重要，一個簡單的眼神則可詮釋一切，所以，眼部護理不可忽視，而我力推就是Age Perfect的花蜜奢養眼霜，有助減淡眼部細紋及黑眼圈，而它的眼部凍感按摩棒，更能讓雙眼放鬆，瞬間冰感助我改善眼部浮腫，就算前一晚熬夜看劇本，第二朝亦能炯炯有神！」《新聞女王》在內地也大受歡迎，阿佘獲邀出席本月13日在內地舉行的頒獎盛典，屆時會跟多位內地小生花旦肖戰、王一博、楊紫、劉亦菲、楊冪等齊齊踏上紅地氈，而活動翌日正曷席無綫台慶頒獎禮，身為視后大熱的她因當日撞正接拍內地工作，現時正配合時間，希望當晚能現身台慶頒獎禮。

佘詩曼近期工作量大增，廣告接踵而至。

佘詩曼近期工作量大增，廣告接踵而至。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受