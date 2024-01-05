佘詩曼拍罷《新聞女王》再接新廣告 直踩10小時狀態大勇

佘詩曼憑《新聞女王》帶旺其人氣與事業再攀高峰，被睇好成為今屆視后大熱，最近阿佘工作量大增，還為化妝護膚品牌拍攝廣告，被網民大讚「凍齡」。

在《新聞女王》中的「Man姐」女王氣場深入民心，除了劇情以外，現年已經48歲的阿佘仍時刻保持完美的肌膚狀態，亦引來極大討論，甚至有網民評論她「狀態看著像極20歲」、「美到發光的娘娘」等等，由「新聞女王」到「凍齡女王」，阿佘絶對當之無愧！

據知，是次廣告拍攝過程長達10小時，阿佘整天也狀態大勇，肌膚展現零疲態，阿佘談及拍攝，她更一貫女王口吻，分享自己的演戲心得：「演技是需要透過細膩的表情、眼神的表達，將能量傳遞給觀眾，溫柔優雅同時要蘊含强大力量，正如我過往的角色及今次的『Man姐』一角，相信觀眾都不難發現這種氣場。」她續說「演戲時將角色的心理狀態傳遞給觀眾非常重要，一個簡單的眼神則可詮釋一切，所以，眼部護理不可忽視，而我力推就是Age Perfect的花蜜奢養眼霜，有助減淡眼部細紋及黑眼圈，而它的眼部凍感按摩棒，更能讓雙眼放鬆，瞬間冰感助我改善眼部浮腫，就算前一晚熬夜看劇本，第二朝亦能炯炯有神！」《新聞女王》在內地也大受歡迎，阿佘獲邀出席本月13日在內地舉行的頒獎盛典，屆時會跟多位內地小生花旦肖戰、王一博、楊紫、劉亦菲、楊冪等齊齊踏上紅地氈，而活動翌日正曷席無綫台慶頒獎禮，身為視后大熱的她因當日撞正接拍內地工作，現時正配合時間，希望當晚能現身台慶頒獎禮。