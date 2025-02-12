佘詩曼新春雀局贏30蚊爆Edan成大輸家 曾任徐熙媛節目嘉賓對大S離世感傷痛(有片)

佘詩曼今日出席保良局新春團拜，獲保良局主席頒發「保良局傳承愛心大使」委任狀。她表示能在元宵佳節獲委任做愛心大使，特地跟廿多位表演歌舞的小朋友吃湯圓，深感保良局為有需要孩童提供很細心和完善的服務，讓他們重捨溫暖。

再與「麻雀腳」Edan、Jer、肥仔打牌

阿佘早前忙於拍攝劇集《正義女神Themis》，農歷年只放了3日假，她指由於拍劇期間只放了一日假，故此新春假期主要陪伴家人、乾仔女和朋友，其餘時間主要睡眠休息，不過初三也有與古天樂等電視台的舊友團拜，另外亦有打麻雀聯誼，跟去年的麻雀腳呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)和梁業(肥仔)開枱，被問到誰是輸家時，阿佘欲言又止，「我不想講，下次鬧我怎算？」被再三追問後，她透露，「今次Edan有些失策，佢今次輸，鬆張俾大家，佢今次輸！」不過她堅拒透露Edan輸幾多錢。

吳君如不敵肥仔

至於誰是「雀王」，她就點名肥仔，「肥仔好勁，連君如都話根本贏不到肥仔錢。」至於她可有贏錢？她雀躍表示，「我贏了30元，好開心，因為去年連1元都贏不到。」