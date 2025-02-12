佘詩曼新春雀局贏30蚊爆Edan成大輸家 曾任徐熙媛節目嘉賓對大S離世感傷痛(有片)

佘詩曼今日出席保良局新春團拜，獲保良局主席頒發「保良局傳承愛心大使」委任狀。她表示能在元宵佳節獲委任做愛心大使，特地跟廿多位表演歌舞的小朋友吃湯圓，深感保良局為有需要孩童提供很細心和完善的服務，讓他們重捨溫暖。
再與「麻雀腳」Edan、Jer、肥仔打牌
阿佘早前忙於拍攝劇集《正義女神Themis》，農歷年只放了3日假，她指由於拍劇期間只放了一日假，故此新春假期主要陪伴家人、乾仔女和朋友，其餘時間主要睡眠休息，不過初三也有與古天樂等電視台的舊友團拜，另外亦有打麻雀聯誼，跟去年的麻雀腳呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)和梁業(肥仔)開枱，被問到誰是輸家時，阿佘欲言又止，「我不想講，下次鬧我怎算？」被再三追問後，她透露，「今次Edan有些失策，佢今次輸，鬆張俾大家，佢今次輸！」不過她堅拒透露Edan輸幾多錢。
吳君如不敵肥仔
至於誰是「雀王」，她就點名肥仔，「肥仔好勁，連君如都話根本贏不到肥仔錢。」至於她可有贏錢？她雀躍表示，「我贏了30元，好開心，因為去年連1元都贏不到。」
開心收爆紅Labubu公仔
談到她在社交平台分享與爆紅公仔LABUBU合照，散發少女心。阿佘笑指是朋友送給她的禮物，問到是否心儀男士時，她表示全都是由粉絲送的禮物，現時已收藏了超過廿隻公仔，更分享一次親自落舖入貨卻空手而回的經驗。至於可會擔任公仔的代言？她秒回：「它不用代言，比我更紅。」
3月初開拍《新聞女王2》
完成《正義女神Themis》拍攝後，阿佘未有完全鬆懈，因她要為3月初開拍的《新聞女王2》作準備，「大家的目標是《新聞女王2》比第一集好，所以希望多花時間在劇本上。」她大讚劇本精彩，像看漫畫一樣具追看性。被問到電影市首寒冬，會否影響電影版《新聞女王》時，阿佘表示，由於劇集較預期遲了開拍，故暫時先拍好劇集，今年應來不及拍電影版。
讚大S有才華又轉數快
阿佘曾於2018年曾擔任徐熙媛(大S)主持的美妝節目《Beauty小姐》嘉賓，談到對大S的印象，「佢係好nice、好有才華又轉數快的女生。」指對方離開是娛樂圈的損失，「佢好年輕，係一件好傷痛嘅事。」