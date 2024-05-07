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娛樂
2024-05-07 16:06:57

佘詩曼明年再演Man姐 有最強角色加入 內地藝人搲撈自薦拍《新聞女王2》

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《新聞女王2》將於明年開鏡。

《新聞女王2》將於明年開鏡。

由「Man姐」佘詩曼主演的TVB《新聞女王》去年大受歡迎，成為全年收視總冠軍劇平均收視達26.9點，更帶動TVB廣告生意大增。《新聞女王》集合多位電視界紅人演出，計有佘詩曼、李施嬅、馬國明、高海寧、何依婷和王敏奕等，月前已宣布添食，《新聞女王2》暫定明年初開鏡，劇集總監製鍾澍佳昨日在微博發文，率先透露《新聞女王2》目前進度，表示劇本大綱基本完成，並補充指：「但有些新角色還沒有找到合適的人選，萬能的微博網友你們有推薦嗎？」引來兩位主演李施嬅與佘詩曼齊齊留言；飾演張家妍的李施嬅就問：「甚麼新角色呢？我也很好奇。」鍾澍佳即回：「哈哈，一個麻煩過劉艷，一個狠過Man姐！看看這次張家妍怎辦？」佘詩曼則表示：「有新角色加入《新聞女王2》和Man姐爭，那我倒要看看誰能做到我的位置！」

演張家妍的李施嬅對新角色表示好奇。

演張家妍的李施嬅對新角色表示好奇。

佘詩曼對於有新角色加入惡鬥Man姐也相當期待。

佘詩曼對於有新角色加入惡鬥Man姐也相當期待。

中國男星恨參演

由於《新聞女王》亦獲得內地觀眾支持，來自廣東省26歲的內地男歌手李昊，竟直接在鍾澍佳發文下「搲撈」，自言是TVB骨灰級fans，能操一口流利廣東話，肌肉健碩更沒有不良嗜好，而且更是《新聞女王》超級擁躉，獲鍾澍佳親自回覆：「很高興認識你，李昊！感謝你鍾意《新聞女王》，有機會要合作一下。」同時，27歲內地男星李明德亦有向鍾澍佳自薦演出《新聞女王2》，成為了微博熱門話題。

李昊 李明德
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