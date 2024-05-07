佘詩曼明年再演Man姐 有最強角色加入 內地藝人搲撈自薦拍《新聞女王2》

由「Man姐」佘詩曼主演的TVB台慶劇《新聞女王》去年大受歡迎，成為全年收視總冠軍劇集，平均收視達26.9點，更帶動TVB廣告生意大增。《新聞女王》集合多位電視界紅人演出，計有佘詩曼、李施嬅、馬國明、高海寧、何依婷和王敏奕等，月前已宣布添食，《新聞女王2》暫定明年初開鏡，劇集總監製鍾澍佳昨日在微博發文，率先透露《新聞女王2》目前進度，表示劇本大綱基本完成，並補充指：「但有些新角色還沒有找到合適的人選，萬能的微博網友你們有推薦嗎？」引來兩位主演李施嬅與佘詩曼齊齊留言；飾演張家妍的李施嬅就問：「甚麼新角色呢？我也很好奇。」鍾澍佳即回：「哈哈，一個麻煩過劉艷，一個狠過Man姐！看看這次張家妍怎辦？」佘詩曼則表示：「有新角色加入《新聞女王2》和Man姐爭，那我倒要看看誰能做到我的位置！」