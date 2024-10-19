佘詩曼母女包場請數十好友食大餐　胡楓笑阿佘賺到大茶飯

佘詩曼

現年49歲嘅佘詩曼憑《新聞女王》「Man姐」文慧心一角，以大熱姿態奪得「最佳女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」」及「大灣區最喜愛TVB女主角」，成為TVB史上首位三屆視后。人氣爆燈嘅阿佘工作不斷，經常中港兩地走，近日佘媽媽宴客，豪請數十位好朋友食大餐，而孝順女佘詩曼全程陪伴媽媽，仲做老闆幫媽媽埋單。 佘媽媽年半前患病，喺康復後不時與朋友聚會，日前佘媽媽包咗一間中菜館請數十位好朋友食大餐，胡楓、邵音音及葉子媚都係坐上客，而佘詩曼就全程陪住媽媽，最後仲做「老闆」幫媽媽埋單。

「唔係你請咩？！」 92歲嘅胡楓，喺小紅書以「今天好開心，總算見到我們的新聞女王-佘詩曼」為題出PO，並寫上：「啊佘的媽媽經常請我們大家一起吃飯。而且她做的飯我都非常喜歡吃。聽聞阿佘又要準備拍新劇喇！希望她可以過得越來越好啦！」 喺影片中，佘詩曼坐喺媽媽及胡楓之間，胡楓笑話：「Hello，今晚點解咁多人呀？就係阿佘媽請客啦！即係佘詩曼嘅媽媽請客，我相信找數嘅就梗係阿佘喇！」隔離嘅佘詩曼即刻笑住鬼馬地話：「唔係你請咩？！」

胡楓就回答話：「我請冇所謂，最緊要阿佘詩曼開心㗎啫！我哋呢次次同你媽咪大家一齊聚會都唔見你嘅，點解會唔出現呢？」佘詩曼解釋話：「如果我平時唔去做嘢，今晚就請唔到呢餐飯喇！因為要去搵錢！」

茶粿係由佘媽媽親手整 胡楓即係就表示佘詩曼搵嘅係大茶飯，而佘詩曼就搞笑否認，並話係大茶粿，跟住將手上嘅茶粿送畀胡楓，而胡楓就表示茶粿係由佘媽媽親手整，仲話要打包返屋企。 之後胡楓問佘詩曼「最近忙啲咩」，而佘詩曼就表示要搭飛機四處拍嘢及出席活動，今個月就留低陪媽咪。被問到現時拍緊啲咩嘅時候，佘詩曼就表示未拍，現時都係睇緊劇集劇本。

另外，佘媽媽今次宴客嘅菜單非常豐富，例如花雕雞油蒸阿拉斯加蟹、杏汁燉白肺湯、清蒸海上鮮、五頭南非鮑魚、脆皮炸子雞及蝦籽乾燒伊麵等等，保守估計埋單要最少4萬蚊。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈