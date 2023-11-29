佘詩曼無諗過入圍《新城勁爆》 Do姐未諗投票邊位男歌手

Do姐鄭裕玲和佘詩曼今日(29日)到圓方出席美容護膚品牌活動，阿佘在活動上表示，很喜歡品牌的產品設計，很有心思，跟自己的理念很相似，每次都會精心專注研究每一個角色。

阿佘表示，很開心可以再見到Do姐，已跟對方夾期，看看能否到其頻道一齊傾偈。談到《新聞女王》昨日播出火場戲，她稱最辛苦的是王敏奕，因為對方需要入火場拍攝，而自己的壓力也很大，因為是她第一場做現場直擊報道。

睇多次都眼濕濕

阿佘說︰「現場直擊報道其實真係好難做，你要喺一個好鎮定嘅情況下，又要記好多台詞，但個樣又不能有太大變動，因為始終是報一個災難。噚日嘅劇情自己都幾喜歡，其實我之前都睇過一次，配音嘅時候，嗰次已經喊。噚日再睇時，因為敏奕喺火場真係好危險，於是又眼濕濕，細佬見到我仲問咩事，真係好心痛敏奕遭遇。」

談到昨日在火場直播的戲份有多個表情轉換，阿佘說︰「其實我哋做演員都經歷過一啲情況，可能自己身邊或自己本人發生咗一啲事時，都會唔開心，但其實走出來嘅時候又要表現到無事，我係拎返呢啲情緒記憶出來。」

對於她有份角逐新城勁爆歌曲及歌手獎，阿佘笑謂入圍已當贏，她說︰「我真係唔敢奢望，我真係無想過會入圍，首先多謝大家對我呢首歌嘅支持，其實大家都知道呢首歌係送俾支持我入行以來25年粉絲聽。我真係練咗好耐，前後都搞咗半年，始終都唔係歌星，希望唔好太失禮，希望大家聽多幾次。」