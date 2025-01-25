佘詩曼現身長洲遭街坊大罵「好巴閉呀？」 預告《新聞女王2》下月底開拍

佘詩曼憑TVB劇集《新聞女王》人氣再攀高峰，中港兩地瘋狂接job ，最近她再次為TVB拍新劇《正義女神》，日前，一行多人到長洲取景，卻疑因阻街被街坊指罵。

日前，有網民於小紅書分享了一段影片，片中見佘詩曼和蔣祖曼現身長洲為新劇《正義女神》開工，吸引不少途人圍觀並舉機拍攝，該網民寫道：「香港偶遇佘詩曼，真的好近！香港真的隨便都能見到明星！在香港長洲看到視后佘詩曼！」