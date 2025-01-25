佘詩曼現身長洲遭街坊大罵「好巴閉呀？」 預告《新聞女王2》下月底開拍

佘詩曼憑TVB劇集《新聞女王》人氣再攀高峰，中港兩地瘋狂接job ，最近她再次為TVB拍新劇《正義女神》，日前，一行多人到長洲取景，卻疑因阻街被街坊指罵。
日前，有網民於小紅書分享了一段影片，片中見佘詩曼和蔣祖曼現身長洲為新劇《正義女神》開工，吸引不少途人圍觀並舉機拍攝，該網民寫道：「香港偶遇佘詩曼，真的好近！香港真的隨便都能見到明星！在香港長洲看到視后佘詩曼！」
不過，短片卻被一名女士途人搶盡焦點，未知是否因拍攝而影響到附近街坊，該名女士嬲爆向其中一位工作人員大罵：「好巴閉呀？有冇申請㗎同政府？黐孖筋㗎你」，而工作人員則不停道歉安撫該名女士：「我知呀，唔好意思呀，唔係唔係唔係，知道知道知道，唔好意思，阻住你唔好意思」。網民都笑指佘詩曼被這位女士搶盡風頭，留言謂：「注意力完全喺阿姨度」、「阿姨完勝」，亦有人大讚佘詩曼非常專業，未有受環境騷擾影響專業的演出。
另外，有消息指佘詩曼完成《正義女神》後，將於2月底開拍《新聞女王2》。據指，今次除原有班底佘詩曼、高海寧、陳曉華、王敏奕、李施嬅、馬國明及鄧智堅等，還有男主角黃宗澤及 谷婭溦加盟，更會有一位重量級角色加入，飾演其養母，與「Man姐」有連番惡鬥！