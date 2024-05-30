佘詩曼生日攬實佘媽合照 籲大家一齊集氣 ：媽咪唔舒服呢一年半 我變得更堅強

佘詩曼日前迎來49歲生日，近來人氣爆燈的她獲粉絲不惜工本於世界各地買下大型慶生廣告送祝賀。阿佘昨日（29日）就貼出一張拿著一碗燒賣的照片，笑言：「踏入49歲的第一天，最想食嘅嘢魚肉燒賣」其後，她再上載一張肉緊攬實佘媽媽的合照，並有感而發分享感受 。

相中見佘媽媽用頭巾包頭，精神不俗，兩母女笑容燦爛，阿佘有感而發表示 ：「每年嘅生日都提醒我要感謝爹哋媽咪帶我嚟呢個世界體驗同學習。今年踏入第49年喇，好似做咗好多嘢，但係又好似有好多嘢重未做，要學嘅嘢重有好多好多，其中一個大課題就係生老病死。喺媽咪唔舒服嘅呢一年半，我好似又大個女咗，變得更堅強。健康當然重要，但係開心始終係第一位，淨係日日都見到媽咪呢個招牌笑容都冧哂啦～我今年嘅生日願望係：『希望大家一齊集氣，祝佘媽媽身體健康啦！』」。