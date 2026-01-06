佘詩曼疫情期間拜師學戲進修演技 蛻變成新聞女王

佘詩曼（阿佘）憑《新聞女王2》Man姐一角獲最佳女主角，亦是第四度封視后，創TVB開台以來最強紀錄。而在《萬千星輝頒獎禮2025》前，阿佘獲邀成為葉念琛主導的《Meaningful》首個節目《琛導Casting》嘉賓，已在節目中透露「想攞獎」一事，值得慶祝。

大談第一次拍喊戲點滴

葉念琛在節目中問到阿佘是否仍記得第一次拍劇情況如何，阿佘分享了第一次拍喊戲的點滴：「我演唔到，三部機對住我，就係咁近，嘩點樣啊咁埋嘅？你哋可唔可以遠啲。我今日好開心，點喊，點做到呢件事？唔得囉，就係喊唔到」。意想不到今日四度封后的阿佘，原來最初入行亦不是一蹴而就。

很早就有拍戲慧根的阿佘，原來在拍《十月初五的月光》之前一度想放棄，直到遇上這個劇本，阿佘說：「因為之前俾人鬧，又話唔識做戲，又話雞仔聲，其實我都想放棄，其實都唔識演不如唔好搞。遇到君好呢個角色，開大會好多人，話要你剪頭髮，吓，剪頭髮？嗰陣我好長頭髮可唔可以唔剪。我記得我剪嗰陣喺度喊，當演嗰陣就明，真係要短頭駛先得架呢個女仔，可能真係因為本色演出，做一個啱啱讀完書出嚟嘅女仔，開朗，自信，好似我自己咁。」於是就成為阿佘第一次得獎的劇本。