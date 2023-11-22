佘詩曼相隔6年再拍TVB劇《新聞女王》 盤點視后歷代經典角色

要數演技爐火純青的TVB視后，相信不少觀眾都會想起佘詩曼，港姐出身，宜古宜今的她更是TVB首位的「雙料視后」。深具觀眾緣的佘詩曼相隔6年後再度回娘家TVB拍攝劇集《新聞女王》，此劇以TVB少有採用的新聞傳媒行業作題材，更被安排在台慶檔期播出，重視程度可見一斑。外界估計《新聞女王》播出後將掀起熱話，為佘詩曼三膺無綫視后鋪路。本期將介紹由她主演的幾套經典劇集作品，讓觀眾在《新聞女王》播出時重溫不同面貌的佘詩曼。

《十月初五的月光》：煽情經典 入屋之作 20集的小品《十月初五的月光》，講述居住於澳門十月初五街的夜總會歌手QE朱莎嬌（薛家燕 飾）和女兒祝君好（佘詩曼 飾），以及啞巴養子文初（張智霖 飾）的故事。雖然文初和君好並無血緣關係，但從小到大二人非常要好，一直互相扶持，感情深厚。長大後，二人意外結識到司徒禮信（馬浚偉 飾），並與他結成好友。其後禮信對君好萌生愛意，打算展開追求；與此同時文初亦意識到，自己原來已不知不覺愛上「妹妹」君好。為了君好的幸福，文初決定退出這場三角戀，與君好繼續維持着「兄妹」的關係。文初和君好明明相愛，但男方卻為了女方的將來和為養母QE着想，甘願犧牲自己的感情。劇情賺人熱淚，是一套相當經典的電視劇。 當中佘詩曼扮演清純可愛的祝君好予人好感，她與張智霖的默契演出更於萬千星輝頒獎典禮獲得我最喜愛的拍檔獎項。其實佘詩曼甫出道即受TVB力捧，擔正女主角，惟被觀眾狠批其演技幼嫩和「雞仔聲」。後來她努力磨練演技，終於在《十月初五的月光》大放異彩，獲得觀眾的認同。

《金枝慾孽》：宮鬥劇始祖 穩坐古裝劇女王寶座 《金枝慾孽》動員了當時TVB最灸手可熱的花旦、小生，包括佘詩曼、黎姿、張可頤、林保怡和陳豪，加上實力派演員鄧萃雯等坐陣，配合認真的製作和扎實的劇本，成功成為該年最高收視的劇集，全城矚目。 《金枝慾孽》故事發生在清朝嘉慶年間，講述爾淳（佘詩曼 飾）和玉瑩（黎姿 飾）是剛被選進宮的秀女，二人為在後宮立足，煞費苦心地爭權奪寵。劇中一眾後宮的女人為了獲得君王的寵愛，天天上演勾心鬥角的戲碼。爾淳、玉瑩，甚至宮女安茜（張可頤 飾）亦難逃爾虞我詐的後宮生活。有人說，在《金枝慾孽》中沒有一個女人是無辜的，但每一個她都是身不由己，連寵冠六宮的如妃娘娘（鄧萃雯 飾）其實也只是一個可憐人⋯⋯ 在大結局時，天理教亂黨闖宮，雖然爾淳能成功出走皇宮，逃出生天，但卻被不少觀眾認為她才是全劇最悲慘的人物。劇中爾淳愛的御醫孫白楊並不愛她，更鄙視她的手段；親姐姐福貴人為她犧牲；最後爾淳只能懷着她並不愛的皇上之孩子繼續生活。在此劇中，佘詩曼以沉穩內斂的演技演繹出機智、冷靜，卻又不善於表達內心感受的可憐女子，讓人心疼。

《鳳凰四重奏》：一人飾4角 勇奪雙料視后 《鳳凰四重奏》是佘詩曼演藝生涯中一套非常重要的作品。此劇主要分成4個部分，講述主理著名酒樓鳳凰樓的四代人在清末、民國年代、60年代末和千禧時代發生的事情。男女主角佘詩曼和馬德鐘在上述4個年代都有愛情線，他們各自出演性格和背景大相徑庭的4個角色，演繹出在不同時代下的人對愛情和婚姻的看法。佘詩曼在《鳳凰四重奏》的表現相當耀眼，她演活了溫婉聰穎、恪守傳統禮教的古代千金小姐魏如鳳，無懼外界目光、戀上老師的新時代女性汪子君，精明能幹、在成為家庭主婦後重返職場的白慧珍，以及獨立自主、覺得愛情不需要受婚姻束縛的戴思嘉。佘詩曼在30集的《鳳凰四重奏》中，透過細緻地演繹截然不同的4個角色，道出了每個年代女性的愛情觀和辛酸，引起共鳴。2006年，余詩曼憑此劇與主演《肥田喜事》的胡杏兒在萬千星輝頒獎典禮鬥得難分難解。最後佘詩曼更打破常規，獲得最佳女主角和最受歡迎電視女角色獎項，成為TVB史上首位雙料視后。