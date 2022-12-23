佘詩曼紀念入行25年 獻Sing推個人單曲感激身邊人

佘詩曼今年入行25年，演過無數經典角色，多年來得到不少幕前幕後的幫助及觀眾支持，阿佘心底裏一直很感激每個沿途陪她穿過高山低谷的有心人，曾多次為TVB劇集獻唱的阿佘，今次向高難度挑戰，認真地找來江暉作曲、編曲及經理人JC監製，林若寧填詞，創作屬於自己的單曲作品《前排位置》。

阿佘在社交平台分享自己「第一次」，她表示：「今次試吓新搞作，玩憑歌寄意，話晒入行25年，點都有少少感觸；能夠成為今日的我，單憑我一己之力，絕對冇可能做到。要多謝嘅人實在太多太多！有包容我嘅家人、保護我嘅朋友、鍾意我嘅觀眾、為我無條件付出嘅支持者、當然最重要嘅係給我機會及一起共事嘅每一個你！慶幸沿途有你，珍惜你嘅出現，感謝你哋成就了我，永遠給我”前排位置”。所以忽發奇想，將我心入面嘅感激同心聲都寄意於歌詞裡，嵌在音符上，送給我遇到嘅每一個你！一份遲來的25周年紀念禮，希望你們鍾意。」對於今次出歌，阿佘笑說：「真的無諗過自己會咁做，好大膽，要將一隻歌唱得好聽已經好難，但係原來由構思去到製成品，呢個過程仲難。其實隻歌原先打算七月出街，點知搞到而家先正式完成，好彩仲趕得切喺2022年送俾大家！我希望多謝曾經出現、陪伴支持、愛護我的每一個你之外，大家聽完首歌，都要感激永遠放你喺最前排位置嘅人。」