佘詩曼自爆入行「搵幾多使幾多」冇儲錢交税 大談演藝傳承問題

佘詩曼憑《新聞女王》人氣再度急升，頻頻登台兼拍廣告，最近首度獲銀行邀請拍攝全新一輯保險廣告，由「港劇女王」化身「理財女王」，配搭多個優雅時尚的造型，舉手投足散發女王魅力。 拍攝當日，阿佘對自己的要求一絲不苟，不時與攝影師溝通，眼神、笑容、姿態，每個細節都做到盡善盡美，拍出最佳效果。入行 27 年的阿佘經歷人生變幻，坦言仍然追求突破框架：「我參選港姐開始，已經是踏出舒適圈的第一步！」之後她拍劇、拍電影，不斷地尋求突破，她有感而發表示：「雖然或會有驚或者不安的時候，但我覺得信念很重要，要信自己可以做到，信自己可以跳出自己的舒適圈，嘗試更多新事物。」阿佘表示會把握眼前機會，勇於接受新嘗試新挑戰。

阿佘除了是港劇女王，更被封圈中小富婆，經常被讚投資有道，原來阿佘亦曾經「撞過板」，她自爆初入行時沒有理財概念，當時「搵幾多使幾多」，更不知道需要交稅，回想當時的情況表示：「突然間收到稅單，我直頭被嚇一跳，『係喎，要交稅嘅！冇儲錢添！』當時好驚。第一年後我就學懂首要是儲錢，非常緊要，有了本金就可以做投資。」阿佘深明「擺舊錢喺度唔會變大」，坦言：「會考慮除了收入之外，怎樣可以賺取利潤。」 作為史上首位三屆「視后」，對於演藝傳承問題，阿佘分享感受：「傳承，對我來說可能是言之尚早，但事實上我是希望將自己多年的經驗或學到的東西分享給新人和下一代。很多人說現在是青黃不接，哪究竟是他們不願意學，還是沒有人教他們呢？這是一個問題。」阿佘又大方表示有機會亦願意與新人合作交流。