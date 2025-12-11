佘詩曼親自回覆粉絲公開信 透露遇到煩惱排解方法

回應如何平衡事業與生活

最近，有內地粉絲在社交網上給佘詩曼寫信，主要提到自己是佘詩曼多年的忠實粉絲，而這些角色都給予了她很多鼓勵，及後她問了佘詩曼：「真的很想聽您分享一下，在面對職業中的瓶頸時，您是怎樣調整心態、突破自我的？另外，作為公眾人物，您如何平衡事業與生活，始終保持積極向上的狀態？」



怎料佘詩曼真的親自回覆，並透露：「低谷期也要蓄力，保持學習，堅持進步，永遠做好準備，等時機到了一把抓住機會全力以赴！ 關於平衡事業與生活，其實不是說一定要50%同50%的，是看你自己的選擇，你覺得自己沒有錯過生命中最重要的東西就ok。比如早些年我基本是沒有生活的，一直在拍戲，會更專注事業。那現在我希望保持工作的節奏感，會有一些取捨，不會讓自己完全被工作淹沒，我會通過生活來充電，不斷的吸取生活中的養分才能更好的去表演。總之，工作的時候我是我百分之百投入，但休息的時候，我要把時間充分的留給自己和生活。加油！」