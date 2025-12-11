佘詩曼親自回覆粉絲公開信 透露遇到煩惱排解方法

佘詩曼早年憑劇集《延禧攻略》在內地人氣急升，深受觀眾歡迎，最近她又憑劇集《新聞女王》系列飾演Man姐一角再創事業高峰。貴為視后，佘詩曼全無架子，出名寵粉的她經常與粉絲簽名合照，有求必應，原來，她亦不時會在社交網親自回覆粉絲寫給她的信。
回應如何平衡事業與生活
最近，有內地粉絲在社交網上給佘詩曼寫信，主要提到自己是佘詩曼多年的忠實粉絲，而這些角色都給予了她很多鼓勵，及後她問了佘詩曼：「真的很想聽您分享一下，在面對職業中的瓶頸時，您是怎樣調整心態、突破自我的？另外，作為公眾人物，您如何平衡事業與生活，始終保持積極向上的狀態？」
怎料佘詩曼真的親自回覆，並透露：「低谷期也要蓄力，保持學習，堅持進步，永遠做好準備，等時機到了一把抓住機會全力以赴！ 關於平衡事業與生活，其實不是說一定要50%同50%的，是看你自己的選擇，你覺得自己沒有錯過生命中最重要的東西就ok。比如早些年我基本是沒有生活的，一直在拍戲，會更專注事業。那現在我希望保持工作的節奏感，會有一些取捨，不會讓自己完全被工作淹沒，我會通過生活來充電，不斷的吸取生活中的養分才能更好的去表演。總之，工作的時候我是我百分之百投入，但休息的時候，我要把時間充分的留給自己和生活。加油！」
排解煩惱方法獲網民激讚
接著，再有粉絲問到佘詩曼遇到煩惱是怎樣排解，佘詩曼再次親自回覆謂：「遇到煩惱和不開心的事，我只給自己不開心一晚，第二天太陽升起就要主動向前看。我會轉移注意力，做令自己開心的事，或者跟朋友傾訴，說出來會舒服好多。成長中的情緒困擾是無法避免，但比起胡思亂想，不如行動起來，做起事來可能就找到答案了。面對批評和壓力我也會不開心，但我發現越想，問題反而被放大，倒不如努力提升自己。總之，空想是對抗不了情緒的，行動才是解決焦慮循環的好方式，等捱過來後你會發現很多當時覺得天大的事，幾年後回頭看不過是人生一個小波瀾。所以不用怕，勇敢樂觀向前走吧！支持你」 佘詩曼與粉絲真摯的交流，獲網民激讚。