佘詩曼頂唔順大陸真人騷 24小時被30部機影實

佘詩曼最近重返無綫拍攝新劇《新聞女王》，與李施嬅、高海寧大鬥演技。日前她現身Do姐電台的節目接受訪問，她在節目中透露因為劇本很好，加上角色很有發揮空間，所以回巢拍劇。阿佘亦提到自己當年被家人迫去選港姐，她指當時覺得很煩厭，加上接受不了穿泳衣答問題，及後因為同學的鼓勵而決定參選。

阿佘提起自己首部電視劇《雪山飛狐》劣評如潮，曾因為此爆喊，更曾萌起退出娛樂圈的念頭。及後因為《十月初五的月光》重搭演戲信心，她稱當時知道公司開拍《酒是故鄉醇》，因為是8成實景，於是她向曾勵珍要求，希望對方能讓她參與劇集拍攝，「因為實景拍攝好真，唔係喺嗰廠到拍，個感受唔同，演繹都會唔同。自己之後都明白拍劇要當喺真咁演。」她又提到自己卸任前曾擔任過《歡樂滿東華》主持，由於節目是直播關係，自己事前亦不停背稿，因為壓力太大，令她消瘦了5、6磅，最後打給經理人表示以後不會再做。

拍監察式真人騷忘記著褲

及後Do姐提到阿佘近年參與不同真人騷，她提到其中一個節目要24小時被30多部機監察式拍攝，她坦言「我癲咗呀嗰次，我諗我唔可以再做呢種節目，我承受唔到。」她續說︰「好唔習慣，唔知點樣可以喺呢個空間度有30幾部機，但係你要表現到好自然，同埋好似冇人咁樣，我直頭係唔識處理呢件事。」她稱這個節目拍了一至兩個月，非常辛苦，更試過一次換衫忘記走廊攝錄機，自己當時只穿了一條短褲仔行出去，嚇得她即時跟製作組說︰「頭先我冇著褲呀！」她表示因為那次之後，自己很小心，亦直言不會再拍同類節目。

阿佘所指的節目，應該是2020年拍攝的《看我的生活》，節目中見到阿佘住在K11 ARTUS服務式住宅，而她亦毫無包袱的跟觀眾分享她的日常，不時臥在沙發看電視或是玩電話，在其中一集更請了歐陽震華及郭少芸到家中作客。不過，阿佘在Do姐的節目透露地方是由製作組安排，因此並非阿佘真相的屋企。