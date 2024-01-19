佘詩曼點名大讚何依婷聰明 不和傳聞不攻自破

由佘詩曼、馬國明、高海寧、何依婷合演的無綫劇《新聞女王》大受歡迎，日前更在《萬千星輝頒獎典禮2023》橫掃多個獎項，不過，在該劇開播前有傳阿佘與何依婷不和，導火線是在11月的宣傳活動上，指阿佘疑似寸爆何依婷的角色與真人相似，其後，更指她在《萬千星輝頒獎典禮2023》完場後，在台上跟同劇演員聊天及擁抱，疑惟獨漏攬何依婷，令不和傳聞更添真實。

今日(19日），阿佘便在社交網貼出多張與該劇演員的合照，見她分別與何依婷、王敏奕、高海寧、倪嘉雯等肉緊攬到實合照，十足大姐姐一樣。當中她更大讚何依婷聰明，並寫道：「碌下碌下個 photo album 見到呢幾張相 ，想講下呢個妺妺仔何依婷。第一日『新聞女王』圍讀，俾我嘅印象係唔係好出聲，但係有主見嘅，跟住到第一日開工手揗腳震，但係好俾心機嘅，忍唔住話俾佢聽應該點做，連續開咗兩日後佢同我講：『哦.原來演戲係咁嘅』。果然係學霸，好聰明，而家出嚟嘅成績，大家有目共睹，唔錯吖。」