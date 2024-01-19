熱門搜尋:
渣打馬拉松2024 香港足球 垃圾徵費 床哥 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-19 18:37:37

佘詩曼點名大讚何依婷聰明 不和傳聞不攻自破

分享：
佘詩曼點名大讚何依婷聰明。

佘詩曼點名大讚何依婷聰明。

由佘詩曼、馬國明、高海寧、何依婷合演的無綫劇《新聞女王》大受歡迎，日前更在《萬千星輝頒獎典禮2023》橫掃多個獎項，不過，在該劇開播前有傳阿佘與何依婷不和，導火線是在11月的宣傳活動上，指阿佘疑似寸爆何依婷的角色與真人相似，其後，更指她在《萬千星輝頒獎典禮2023》完場後，在台上跟同劇演員聊天及擁抱，疑惟獨漏攬何依婷，令不和傳聞更添真實。 

早前二人被指不和，如今傳聞可謂不攻自破。

早前二人被指不和，如今傳聞可謂不攻自破。

今日(19日），阿佘便在社交網貼出多張與該劇演員的合照，見她分別與何依婷、王敏奕、高海寧、倪嘉雯等肉緊攬到實合照，十足大姐姐一樣。當中她更大讚何依婷聰明，並寫道：「碌下碌下個 photo album 見到呢幾張相 ，想講下呢個妺妺仔何依婷。第一日『新聞女王』圍讀，俾我嘅印象係唔係好出聲，但係有主見嘅，跟住到第一日開工手揗腳震，但係好俾心機嘅，忍唔住話俾佢聽應該點做，連續開咗兩日後佢同我講：『哦.原來演戲係咁嘅』。果然係學霸，好聰明，而家出嚟嘅成績，大家有目共睹，唔錯吖。」 

阿佘續指自己曾經也是新人，新人需要大家的包容，並謂：「大家一齊俾啲時間佢啦，徐曉薇我期待你嘅蛻孌 唔好令 Man姐失望，加油！ P.S每次都要樹熊式抱抱，真係肉緊死人喇 尤其係最後嗰件（高海寧），咁鬼大嚿都要攬，點樣唔愛你哋啫」而高海寧日有留言表示：「攬唔夠呀～ 不過我盡量輕手 dd啦」。

佘詩曼笑指高海寧咁鬼大嚿都要攬。 佘詩曼與王敏奕。 佘詩曼與倪嘉雯。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受